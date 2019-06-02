شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار تصدر قرارا تنفيذيا بتحديث بيانات الشركات فى المناطق الحرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتيسير على المستثمرين وسعي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للعمل على تبسيط الإجراءات على المستثمرين، أصدر محسن عادل الرئيس التنفيذى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم (598) لسنة 2019، الذي تضمن التزام الشركات المرخص لها بالعمل بنظام المناطق الحرة، بتقديم البيانات المشار إليها بالقرار رقم (768) لسنة 2018 لإدارة المنطقة التابع لها المشروع بحد أقصى 31 يوليو 2019 في صورة نسخة مطبوعة وأخرى إلكترونية CD معتمد من الممثل القانوني للشركة .

ويتضمن القرار تحديث العديد من البيانات منها بيانات الشركة ومعلومات تأسيسها وعنوانها ومقرها وكذلك بيانات رئيس مجلس الإدارة وبيانات مراقب الحسابات وبيانات العمال والأجور وأعدادهم وكذلك بيانات التصنيع وحجم الصادرات .

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