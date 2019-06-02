شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الاقتصاد الرقمى تعقد مؤتمرها السنوى فى 11 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، مؤتمرها السنوى "TECH INVEST 3 " الثلاثاء 11 يونيو2019 وذلك تحت شعار "الاستثمار فى مستقبل مصر الاقتصاد الرقمى" وذلك تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويشارك بالحدث كل من أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، المهندسة هالة الجوهري، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من كبار المسئولين بالبنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، هذا بالإضافة إلى رؤساء الغرف التجارية على مستوى الجمهورية وقيادات المال والأعمال بمصر، كما يشارك أيضا أكثر من 300 شركة تكنولوجية وأكثر من 700 مدعو من مختلف المحافظات.

وقال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى، إن الشعبة تحرص على تنظيم هذا الحدث السنوي، وذلك لما له من أهمية كبرى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة عامة وللشركات الأعضاء فى الشعبة على وجه الخصوص، حيث يناقش مجموعة من القضايا المهمة والتى تحظى باهتمام الدولة فى الوقت الراهن ومنها التحول الرقمى والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا النقدية والاقتصاد التشاركى والإعلام الرقمى والصحة الرقمية.