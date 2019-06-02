الاقتصاد

السعودية ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا في يوليو

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لشعار أرامكو

قالت شركة أرامكو السعودية يوم الأحد إنها رفعت سعر خامها العربي الخفيف للمشترين الآسيويين في شحنات يوليو تموز 0.60 دولار للبرميل مقارنة مع يونيو حزيران، ليصبح بعلاوة 2.70 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عمان ودبي.

وخفضت الشركة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في الشحنات المتجهة إلى شمال غرب أوروبا، ليصبح بخصم 1.10 دولار للبرميل عن سعر خام برنت في بورصة انتركونتننتال، وبانخفاض 1.10 دولار للبرميل عن يونيو حزيران.

وتحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف المتجه إلى الولايات المتحدة بعلاوة 2.75 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت لشهر يوليو تموز، بانخفاض 30 سنتا للبرميل عن الشهر السابق.

 

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