البنك المركزي يكشف حقيقة إصدار عملات ورقية فئة 500 أو 1000 جنيه

كتبت هند مختار كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول صرف بعض ماكينات الصرف الآلي" ATM" الخاصة بالبنوك المصرية ورق أبيض بدلًا من النقود والعملات الورقية، تواصل المركز مع البنك المركزى، والذى نفى تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًا أنه لا صحة لصرف ماكينات الـ"ATM" ورق أبيض بدلًا من النقود، مُشددًا على أن جميع الماكينات بكافة البنوك المصرية مزودة بجهاز كشف تزوير لأى عُملة غير رسمية، وفى حالة اكتشاف الماكينة أى ورقة مزورة أو بيضاء لن تقبلها ولن تصرفها للعميل، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف...

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