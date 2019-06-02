مصر تبدأ أولى خطوات صناعة الأقمار الصناعية وإطلاقها محليا

كتب: محمد مجدي

بدأت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أولى الخطوات الفعلية لامتلاك مصر القدرة على بناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية، حيث أصدر رئيس الوزراء، قراره رقم 1272 لسنة 2019، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2018 بإنشاء وكالة الفضاء المصرية.

الهدف: خدمة التنمية وفقاً لمتطلبات "الأمن القومي"

وحددت المادة الأولى من اللائحة، هدف وكالة الفضاء المصرية بـ"استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتوطينها، وتطويرها، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار...