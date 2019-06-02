شكرا لقرائتكم خبر عن مرسيدس تستدعى 44900 سيارة فى الصين بسبب مشكلة فى الإطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق استدعاء شركة مرسيدس بنز الألمانية لصناعة السيارات 44900 سيارة فى الصين بسبب مشكلة فى الإطارات.

وذكرت المصلحة الصينية - فى بيان اليوم الأحد، أن الاستدعاء سيبدأ اعتبارا من 25 أكتوبر المقبل من قبل شركة مرسيدس بنز تشاينا لبيع السيارات وشركة بكين بنز للسيارات، حيث يشمل الاستدعاء السيارات المستوردة وبعض السيارات محلية الصنع للشركتين المذكورتين، التى أنتجت خلال الفترة بين 20 أبريل عام 2016 و4 مايو 2019.

وأوضحت المصلحة أنه أثناء القيادة، قد تنتفخ الإطارات المعيبة بسبب قوى خارجية، ما يسبب مخاطر السلامة، فيما ستقوم الشركة باستبدال الأجزاء المعيبة للسيارات المستدعاة مجانا.