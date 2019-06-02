"المركزى المصرى" يسدد 406 ملايين دولار للبنك الأفريقى للاستيراد والتصدير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سدد البنك المركزى المصرى 406 ملايين دولار للبنك الأفريقى للاستيراد والتصدير Afrexim Bank نهاية مايو الماضى، قيمة مستحقات للأخير فى ضوء سداد مصر لالتزامتها الدولية. وقال البنك المركزى، فى بيان رسمى صادر عنه منذ قليل، إنه سدد المبلغ المذكور للبنك الأفريقى للاستيراد والتصدير فى إطار سداد متسحقات المؤسسات الدولية والشركات، تزامنا مع ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى مسجلا مستويات قياسية.

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