استقرار أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأحد

شهدت أسعار الذهب، استقرارًا فى مستهل تعاملات اليوم الأحد، بعد ارتفاعها نحو 4 جنيهات فى نهاية تعاملات أمس السبت.
سجل عيار الذهب 21 قيمة 610 جنيهات للجرام، مع استمرار صعود سعر الذهب عالميا، مع توقعات محلية باستمرار زيادة الإقبال على شراء الذهب خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
كما سجل عيار 24 سجل اليوم 698 جنيها للجرام ، وعيار 18 سجل اليوم 522.75 جنيه ، والجنيه الذهب 4880 جنيها ، وأوقية الذهب 1305 دولارات.
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