شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعا بصعود 3 أسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% رابحا عدد 1.68 نقطة ليغلق عند مستوى 1435.22 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

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وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 1.6 ألف سهم، بقيمة قدرها 388 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.55% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.28% مدفوعة بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.98%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.65% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.33%.