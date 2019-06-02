الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - "زين" وفّرت نتائج الثانوية العامة عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة مجاناً

وفّرت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت نتائج الثانوية العامة عبر خدمة الرسائل النصيّة القصيرة (SMS) مجاناً بالتعاون مع وزارة التربية، وذلك فور توفّر النتائج الرسمية من الوزارة.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أنها توفّر هذه الخدمة المجانية للطلبة والطالبات بشكل سنوي حرصاً منها على مشاركتهم فرحة النجاح وثمرة كفاحهم وجهدهم المتواصل على مدار العام، حيث تعتبر الشركة نفسها شريكاً رئيسياً للمجتمع، ولن تدّخر جهداً لتقديم كل ما يوفّر قيمة مضافة لعملائها الذين يشكّلون أكبر عائلة مشتركين في الكويت.

وبيّنت زين أنه يمكن لطلبة وطالبات الثانوية العامة أو أولياء أمورهم من عملاء زين إرسال رسالة نصية مجانية تحتوي على رقم الجلوس الخاص بهم أو رقم البطاقة المدنية على الرقم 99909، ومن ثم سيتم إرسال البيانات الخاصة بنتيجتهم عبر رسالة نصيّة قصيرة (SMS) فوراً.

وأضافت الشركة أنها حريصة على التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات في الدولة لتقديم قيمة مضافة لقاعدة عملائها التي تعتبر الأكبر في الكويت، حيث جاءت هذه الخدمة بالتعاون مع وزارة التربية لتوفير النتائج بطريقة سهلة وسريعة، و لتكون بين يدي العملاء عن طريق خدمة الرسائل القصيرة في الهواتف النقالة.

Advertisements

وأكدت زين أنها تُكرّس المزيد من الجهود والمبادرات التي تُعزز من تطوير العملية التعليمية بالدولة وفي جميع المجالات، حيث لن تدّخر جهدا لتسخير إمكانياتها المادية والبشرية لتعزيز الروابط مع الجهات والمؤسسات التي تعنى بالتعليم وتطويره، هذا إلى جانب دعم المشاريع والمبادرات التي تسهم بشكل فعال في مجالات التنمية البشرية بشكل عام.

الجدير بالذكر أن زين تُعتبر من الشركات الرائدة في دعم قطاع التعليم والشباب في الكويت، حيث تتناغم أنشطتها ومبادراتها مع أولويات برنامج المسؤولية الاجتماعية والاستدامة الذي تتبناه، وذلك من خلال مشاريع ومبادرات عديدة وبالتعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة.