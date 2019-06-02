هبط بـ"أبو ظبي الإسلامي".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وانخفض سعر بيع الدولار 5 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.85 جنيه، كما هبط سعر الشراء قرشا واحدا إلى 16.80 جنيه.

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واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.75 جنيه للشراء، و16.85 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، والتعمير والإسكان عند 16.72 جنيه...