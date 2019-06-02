بكين تقول إن #واشنطن "تتحمل بالكامل مسؤولية" انتكاسة المفاوضات التجارية

قالت بكين الأحد إنّ على الولايات المتحدة تحمّل "المسؤوليّة الكاملة" لانتكاسة مفاوضاتها التجارية مع الصين، مشيرةً الى أنّ واشنطن غيّرت مطالبها مرارًا.
وقالت الحكومة الصينيّة في كتاب أبيض إنّ الاتّهام الذي أطلقته الإدارة الأميركية "بحصول تراجعٍ صينيّ، لا أساس له على الإطلاق". وأضافت "لقد أثبتت التجربة التاريخيّة أنّ أيّ محاولة لفرض صفقة من خلال التشويه والتقويض وممارسة أقصى ضغط، لن تؤدي سوى إلى إفساد علاقات التعاون".
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