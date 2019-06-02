للحد من الفقر.. برلماني يطالب الحكومة بدعم كل مواطن بـ 250 جنيها

كتب حسن رضوان

قال عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تعليقا على سؤال النائبة أمال رزق الله التي تقدمت به إلى الحكومة بشأن استراتيجية الحكومة للحد من زيادة نسب الفقر في مصر، إن هناك أسبابا رئيسية أدت إلى زيادة مؤشرات نسب الفقر في مصر، من بينها عدم وضع خطة مناسبة لزيادة الناتج القومي للدولة لكي يعود بالمنفعة على المواطن.

وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هذه الخطة من المفترض أن تشمل توفير استثمارات ومشروعات ربحية تصب في مصلحة المواطن، والتركيز بدقة على تنمية قطاع الصناعة المصرية لزيادة نسبة الصادرات وتقليل...