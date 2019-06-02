شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 2-6-2019 فى البنوك.. الأخضر مستقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 2-6-2019 على مستوى كل البنوك العاملة فى مصر، مسجلا 16.75 جنيه للشراء و16.85 جنيه للبيع فى تعاملات عدد من البنوك، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

وفى عدد آخر من البنوك جاء سعر الدولار اليوم كالتالى:

16.75 جنيه للشراء.

16.86 جنيه للبيع.

16.75 جنيه للشراء.

16.85 جنيه للبيع.

16.75 جنيه للشراء.

16.85 جنيه للبيع.

16.73 جنيه للشراء.

Advertisements

16.83 جنيه للبيع.

16.75 جنيه للشراء.

16.85 جنيه للبيع.

16.7 جنيه للشراء.

16.8 جنيه للبيع.

16.72 جنيه للشراء.

16.82 جنيه للبيع.

16.7 جنيه للشراء.

16.8 جنيه للبيع.