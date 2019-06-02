شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأحد 2-6-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات اليوم الأحد2-6-2019، أمام الجنيه المصرى، ومن ضمنها سعر كل من الدولار واليورو والجنيه الاسترلينى، وسعر الدينار الكويتى والريال السعودى وفق أخر تحديثات البنوك.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.75 جنيه للشراء.

16.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.75 جنيه للشراء.

16.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.75 جنيه للشراء.

16.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.73 جنيه للشراء.

16.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.75 جنيه للشراء.

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16.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.7 جنيه للشراء.

16.8 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.72 جنيه للشراء.

16.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.7 جنيه للشراء.

16.8 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعرصرف اليورو الأوروبى اليوم أمام الجنيه المصرى، 18.64 للشراء، 18.84 جنيه للبيع وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، 21.04 جنيه للشراء، و 21.31 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى،وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.46 جنيه للشراء، و 4.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل الدينار، 55.02 جنيه للشراء، 55.41 جنيها للبيع.