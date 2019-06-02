الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 2 – 6 – 2019 فى مصر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 2 – 6 – 2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 2 – 6 – 2019 فى مصر، استقرار ملحوظ قياسا على أسعار أمس، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 610 جنيهات للجرام، بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية لسوق الصاغة. 


3acf09feac.jpg

أسعار الذهب اليوم فى مصر:
 

عيار الذهب 21 سجل 610 جنيهات للجرام

عيار 24 سجل اليوم 698 جنيها للجرام

عيار 18 سجل اليوم 522.75 جنيه

الجنيه الذهب 4880 جنيها

أوقية الذهب 1305 دولارات.

Advertisements

 

اسعار الذهب
 

يقدم ”الخليج 365” خدمه لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

4959b20a9a.jpg

 

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفية.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعر الذهب اليوم الأحد 2 – 6 – 2019 فى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا