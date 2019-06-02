شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 2 – 6 – 2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 2 – 6 – 2019 فى مصر، استقرار ملحوظ قياسا على أسعار أمس، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 610 جنيهات للجرام، بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

أسعار الذهب اليوم فى مصر: عيار الذهب 21 سجل 610 جنيهات للجرام عيار 24 سجل اليوم 698 جنيها للجرام عيار 18 سجل اليوم 522.75 جنيه الجنيه الذهب 4880 جنيها أوقية الذهب 1305 دولارات. Advertisements اسعار الذهب

اسعار الذهب يقدم ”الخليج 365” خدمه لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر. أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفية. أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

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