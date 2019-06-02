شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج روسيا اليومى من النفط يتراجع خلال مايو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية، اليوم الأحد، أن إنتاج روسيا من النفط بلغ 11.11 مليون برميل يوميا في مايو، انخفاضا من 11.23 مليون برميل فى إبريل.
وبالأطنان، وصل إنتاج النفط إلى 47.004 مليون طن، مقارنة مع 45.975 مليون في أبريل
وبلغ إنتاج الغاز الشهر الماضي 63.28 مليار متر مكعب، أو ما يعادل 2.04 مليار متر مكعب يوميا، مقارنة مع 64.3 مليار متر مكعب في أبريل
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