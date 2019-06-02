الاقتصاد

تراجع إنتاج روسيا اليومي من النفط

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جدة - عمرو شويل موسكو- الخليج 365:

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية اليوم الأحد أن إنتاج روسيا من النفط بلغ 11.11 مليون برميل يوميا في مايو أيار، انخفاضا من 11.23 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان.

وبالأطنان، وصل إنتاج النفط إلى 47.004 مليون طن، مقارنة مع 45.975 مليون في أبريل نيسان.

وبلغ إنتاج الغاز الشهر الماضي 63.28 مليار متر مكعب، أو ما يعادل 2.04 مليار متر مكعب يوميا، مقارنة مع 64.3 مليار متر مكعب
في أبريل نيسان.

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