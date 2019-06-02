الان تتابع تراجع إنتاج روسيا اليومي من النفط والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل موسكو- الخليج 365:
أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية اليوم الأحد أن إنتاج روسيا من النفط بلغ 11.11 مليون برميل يوميا في مايو أيار، انخفاضا من 11.23 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان.
وبالأطنان، وصل إنتاج النفط إلى 47.004 مليون طن، مقارنة مع 45.975 مليون في أبريل نيسان.
وبلغ إنتاج الغاز الشهر الماضي 63.28 مليار متر مكعب، أو ما يعادل 2.04 مليار متر مكعب يوميا، مقارنة مع 64.3 مليار متر مكعب
في أبريل نيسان.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع إنتاج روسيا اليومي من النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.