شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الفطر يرفع نسبة الإشغال بدهب لـ70%.. وتنشيط السياحة تروج لقضاء العيد بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منتجعات مدينة دهب رواجا كبيرا خلال فترة عيد الفطر، حيث تعد من أكثر الأماكن سحرا فى جنوب سيناء، وتتميز بالهدوء والطبيعة الساحرة، وبلغت نسبة إشغال منتجعاتها خلال أيام العيد 70% وفقا لمؤشر مواقع الحجز.

ويمكنك خلال إجازتك بدهب ممارسة العديد من الأنشطة، حيث بها مواقع ذات شهرة عالمية لممارسة الغوص، والرياضات المائية المختلفة، كذلك تشتهر برحلات السفارى فى صحراء سيناء وقضاء يوم مع البدو أهل المنطقة.

وروجت هيئة تنشيط السياحة لقضاء الإجازة بدهب عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، حيث قالت فى تغريدة لها "ما أفضل من أن تجد نفسك محاطًا بهذه العناصر من الحياة، الاستقرار والتأثير المثير للجبال، والصفاء ينعكس كل ذلك فى ظلال اللون الأزرق فى البحر"، و"إذا كنت تشعر بالرغبة فى الاحتفال أثناء إقامتك فى دهب، عليك التوجه إلى أحد النوادى حول منطقة وسط المدينة".