شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. استئناف صرف المعاشات للمستحقين من مكاتب البريد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستانف اليوم الأحد الهيئة القومية للبريد صرف المعاشات للمستحقين وتستمر عمليات صرف المعاشات حتى غدا الاثنين قبل عطلة عيد الفطر المبارك، والتى تبدأ من الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.
وعادة ما يتم صرف المعاشات عبر بطاقات الصرف الآلى ولكن بعض المستحقين يلجأون الى المكاتب لصرف الفكة التى لا يستطيعون سحبها من أرصدتهم من ماكينات atm، أو من هم لا يستطيعون التعامل مع ماكينات الصرف الإلكترونى.
ويصل عدد السكان المخدومين من الهيئة القومية للبريد إلى نحو 23.26 مليون، ويصل عدد المستفيدين من عمليات صرف المعاشات من خلال هيئة البريد إلى نحو 5.7 مليون وذلك وفقا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى يناير الماضى.
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