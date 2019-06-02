شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات النفط العراقية ترتفع إلى 3.572 مليون برميل يومياً في مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة النفط العراقية في بيان، أمس، إن إجمالي صادرات الخام العراقية ارتفع إلى 3.572 مليون برميل يومياً في المتوسط خلال شهر مايو /‏ أيار مقارنة مع 3.466 مليون برميل يومياً في الشهر السابق.

وذكرت الوزارة أن صادرات النفط من موانئ البصرة في جنوب البلاد بلغت 3.441 مليون برميل يومياً في المتوسط في مايو /‏ أيار . (رويترز)

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