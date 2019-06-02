7 شركات حكومية مرشحة للإدراج في سوق أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:علي أسعد

كشف خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة عن وجود 7 شركات حكومية مرشحة أن يتم خصخصة جزء منها، وأن تدرج أسهمها في سوق أبوظبي خلال الفترة المقبلة. معرباً عن أمله في أن يتم خصخصة ما لا يقل عن 30% من رأسمال هذه الشركات. جاء ذلك خلال حفل سحور أقامه سوق أبوظبي للأوراق المالية، يوم الأربعاء الماضي لشركائه الاستراتيجيين من شركات ومؤسسات وإعلاميين.

تطرق المنصوري إلى زيارة بورصة لندن ولقائه مع مسؤولين ومستثمرين كبار، والمشاركة في مؤتمر «مورغان ستانلي كبيتال انتر ناشيونال» للاستثمار العالمي، وقال: لقد كان لسوق أبوظبي حضوره القوي خلال الزيارة الأخيرة إلى لندن، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات واللقاءات مع كبار المسؤولين والمستثمرين العالميين في أسواق المال العالمية هو من ضمن استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبهدف جذب المزيد من الاستثمارات من الخارج، وخاصة الاستثمار المؤسسي. وأضاف: لقد تم تناول موضوع التعاون والإدراج المشترك للشركات والأدوات المالية ما بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة لندن. وأعرب المنصوري عن أمله في أن تحفز هذه الزيارة جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية.

واتسمت سيولة الأسواق منذ بداية العام بالضعف، كما اتسم الاستثمار الأجنبي بالضعف أيضاً متأثرة بالعوامل الجيوسياسية والنزاعات الاقتصادية والتجارية العالمية، خاصة النزاع التجاري الأمريكي - الصيني، إلا أن الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي تعزز منذ بداية العام؛ نظراً للعائد والتوزيعات الجيدة للشركات المدرجة في سوق أبوظبي.

ووفقاً لآخر الأرقام المتعلقة بالاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد تم ضح 160.15 مليون درهم سيولة جديدة لشراء أسهم في السوق من قبل المحافظ الاستثمارية المؤسسية منذ بداية العام ولغاية نهاية مايو/‏أيار العام الحالي. إلا أن المستثمرين الأجانب قاموا بعلميات تسييل في السوق وبلغ صافي استثماراتهم 280.8 مليون درهم محصلة بيع.

وأكد المنصوري أن السوق يواصل عمليات تعزيز بنيته التحتية إلى مستوى مصاف أسواق المال العالمية المتطورة، وتعزيز التعاون مع أسواق المال الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أهمية توقيع اتفاقية التعاون مع السوق السعودي «تداول» والتي نصت في أحد بنودها على التعاون والتنسيق في مجال الإدراج المشترك وإصدار الشركات للأواق المالية الخاصة بها في السوقين.

وتناول المنصوري موضوع الاندماجات، وقال: إن الاتجاه العام في الإمارات والمنطقة قائم على السير في طريق الدمج وتشكيل كيانات اقتصادية كبرى قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، مؤكداً أن الإمارات حققت نجاحات ملموسة في هذا المجال. وأكد قدوم اندماجات أخرى خلال الفترة المقبلة دون أن يحدد الشركات والمؤسسات المعنية بالاندماجات.