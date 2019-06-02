10.3 مليار مبيعات الوحدات «على الخريطة» بدبي منذ مطلع العام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

سجلت قيمة مبيعات الوحدات العقارية في سوق دبي المحلي نحو 17.5 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2019، حيث استحوذت الوحدات «على الخارطة» على الحصة الأكبر منها بنسبة 59% بواقع 10.3 مليار درهم، بينما حققت الجاهزة منها 7.17 مليار درهم.

وكشفت بيانات «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي أن التصرفات الإجمالية لعقارات دبي (البيع والرهن) حققت نحو 95.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها، ولامست الرهون حاجز 61 مليار درهم بنسبة 70% مقابل 34.161 مليار للبيع. وحققت تصرفات المباني 4.122 مليار، توزعت إلى ملياري درهم للمباني «على الخارطة»، و2.1 مليار درهم للجاهزة.

جاءت الأراضي في المركز الأول من حيث التصرفات بإجمالي 70.6 مليار درهم، حققت الرهون ما نسبته 80% بقيمة 56.6 مليار درهم مقابل مبيعات تراوحت حول ال14 ملياراً. واحتلت الوحدات العقارية المركز الثاني ب20.7 مليار درهم، استحوذ البيع على النسبة الأعلى بواقع 85% بقيمة 17.5 مليار درهم، بينما اكتفت الرهون ب3.233 مليار. وفي المركز الثالث المباني بنحو 4.122 مليار، كان النصيب الأكبر منها للبيع بما يزيد على 2.9 مليار درهم.



منتجات وعروض مغرية

وأوضحت مصادر عقارية عاملة في السوق المحلي في دبي أن بيانات وأرقام «دائرة الأراضي والأملاك» منذ بداية العام الجاري تشير إلى أن العقارات الجاهزة تتحرك باتجاه مزاحمة العقارات التي لا تزال على الخارطة من حيث إقبال المستثمرين والمشترين النهائيين على شرائها وذلك في ظل توافر العديد من المنتجات والعروض المغرية سواء من حيث الأسعار وخطط السداد المرنة التي تمتد من 5 سنوات إلى 20 سنة، حيث استحوذت على 59% من حصة مبيعات الوحدات العقارية في 5 أشهر.

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16 % نمو التصرفات



وأضافت المصادر أن غالبية التوقعات كانت قد رجحت أن يشهد القطاع العقاري تراجعاً في الأداء خلال العام 2019 مقارنة ب2018، إلا أن أرقام وبيانات «أراضي دبي» تؤكد العكس، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للتصرفات منذ بداية العام ولغاية الآن إلى 95.4 مليار درهم وبنسبة نمو بلغت 16% مقارنة بنحو 82 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتوقعت أن يواصل السوق منحنى النمو خلال السنوات المقبلة وبشكل تدريجي دون قفزات كبيرة مع اقتراب موعد انطلاق معرض «إكسبو 2020» الدولي.

وفي الوقت ذاته، استقبل السوق المحلي أكثر من 11 ألف مستثمر جديد منذ بداية العام، ما يرجح كفة التوقعات بأن تشهد التصرفات العقارية نمواً بوتيرة ملحوظة خلال الفترة المتبقية من العام 2019 مع اقتراب استضافة الحدث العالمي «إكسبو دبي 2020». كما سجلت عقود الإيجارات الفعالة المسجلة في نظام إيجاري نحو 500 ألف عقد إيجار في 2019 مقارنة بنحو 238 ألف عقد خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

كما لفتت إلى أن سوق دبي العقاري يحتضن أكثر من 200 جنسية من جميع أطياف وشرائح المجتمع، وهذا الأمر يحتم على جميع العالمين في هذه الصناعة سواء الجهات الحكومية أو شركات التطوير توفير جميع أنواع المنتجات العقارية من الاستوديو حتى الفلل والقصور الفخمة لجميع شرائح المجتمع من الأغنياء وحتى ذوي الدخل المحدود.



تمويل العقارات



كما أكدت على ضرورة أن يستعيد القطاع المصرفي نشاطه ودوره الحقيقي في توفير الحلول الحقيقية والمجدية في سوق التمويل العقاري لحفظ وصون صحة ونضج القطاع وتعزيز مكانته كبيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، وأن يخرج من دائرة النأي عن النفس وينخرط ضمن شراكات استراتيجية مع الأطراف الأخرى ضمن معادلة البناء من مطورين ومقاولين تحت مظلة «دائرة الأرضي والأملاك» ودراسة رفع سقف الحلول التمويلية للمشترين والمستخدمين النهائيين.

وبينت المصادر أيضاً أن السوق المحلي يشهد اليوم اتساع دائرة شريحة الدفع نقداً لتملك العقارات، وهي تعد سيولة جديدة تدخل دورتها السوقية، وعلى العكس من ذلك هناك شركات ومشاريع قليلة جداً تعثرت مالياً أيضاً، وفي ظل القوانين المعمول بها والتعاون بين الدوائر، نجحت «مؤسسة التنظيم العقاري»، ذراع التنظيم العقارية التابعة ل«دائرة الأراضي والأملاك» في دبي، حل ما يمكن حله من خلال لجنة التصفية التابعة لها، وما استعصى وصعب حله تم تحويله إلى الجهات القضائية ليأخذ القانون مجراه، حيث يتمثل دور «ريرا» بالدرجة الأولى بمراقبة وتنظيم العمل في السوق العقاري في نفس الوقت.