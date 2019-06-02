ما بين النفي والتأكيد.. هل تشهد الأسواق المزيد من الاندماجات؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

ما بين النفي والتأكيد، يدور الحديث عن مزيد من الاندماجات في قطاعات؛ أبرزها: البنوك والتأمين العام الجاري، بعد نجاح اندماجات فائتة في قطاع البنوك «الحيوي»، وتشكيل كيانات ضخمة ذات ملاءة مالية عالية، فيما لم تحسم بعد عمليات الاندماج في قطاعي التأمين والعقار، واللذين يجري الحديث عنهما مؤخراً.

رجح خبراء ل«الخليج» بأن يكون عام 2019، عاماً مميزاً من حيث عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاعات البنوك والتأمين تحديداً وحتى في قطاع العقار، وإن كانت التوقعات بشأنه ضعيفة، الأمر الذي سيعطي الأسهم المحلية مزيداً من الزخم، كما يعزز من مستويات النمو على صعيد الاقتصاد الكلي، ويخفض المخاطر، ويصب في مصلحة الأسواق والمساهمين مستقبلاً. وأكدوا حالة الإيجابية والتفاؤل على مستوى الاقتصاد الكلي، وقوة بيانات القطاع المصرفي على صعيد الودائع والقروض، وكفاية رأس المال، وتأثير هذه البيانات في أداء السوق.

ومنذ مطلع العام الجاري، تباينت التصريحات ما بين التأكيد والنفي بشأن حدوث اندماجات، أو استحواذات، والتي كان آخرها نفي بنك «دبي التجاري» الشائعات التي تم تداولها بخصوص عزمه الاندماج، مؤكداً عدم وجود مفاوضات من أي نوع تتعلق بهذا الشأن.

وبدوره، أكد بنك دبي الإسلامي أنه يسعى إلى البحث عن فرص مستقبلية لتوسيع نشاطه، بما فيها الاستحواذ على مؤسسات مالية أخرى؛ وذلك عقب الأخبار المتداولة عن عزمه الاستحواذ على «نور بنك».

وجاء ذلك في ظل نجاح اندماج «أبوظبي التجاري»، و«الاتحاد الوطني»، واستحواذ الكيان المدمج على مصرف الهلال، ونتج عن ذلك تأسيس ثالث أكبر كيان مالي في الإمارات.

من جهتها أعلنت هيئة التأمين، عن عمليات اندماج مرتقبة في القطاع خلال العام المحالي.

وأمام هذه المعطيات، أكد المحلل المالي وضاح الطه، أن أهم العوامل الحاسمة في نجاح الاندماج، هي وجود شريك استراتيجي مشترك في الشركتين؛ وذلك في ظل الحديث عن اندماجات مرتقبة في قطاعي البنوك والتأمين تحديداً، معتبراً أن تأخير عمليات الاندماج قد يكون أنانية في بعض الأحيان من قبل مجالس الإدارات.

وذكر الطه بأنه لا تزال الرؤية موجودة بشأن اندماج شركات التأمين، ولاسيما أن قدرة تلك الشركات على التحمل محدودة؛ بسبب محدودية رؤوس أموالها، ومن هنا نحتاج إلى شركات أكبر، خاصة أن قطاع التأمين لم يستجب بعد لمتطلبات الحاجة الوطنية؛ من حيث التمويلات في قطاعات ضخمة، معتبراً أن خطط التنمية القادمة يفترض أن يكون هذا القطاع لاعباً رئيسياً فيها، علماً أن هيئة التأمين لا تستطيع إجبار الشركات على الاندماج؛ ولكنها تسهلها.

واستبعد الطه أن يكون هنالك أي اندماج في شركات عقارية، على اعتبار أنه من الصعب اندماج مقاول مع مقاول؛ نظراً إلى التحدي المتمثل في صعوبة الحصول على المشاريع، في المرحلة الراهنة، مضيفاً أنه كلما كانت الشركة محدودة فإن باستطاعتها التقليص من حجم مصروفاتها، كما أن لشركات المقاولات هوامش ربحية محدودة للغاية، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف المقاولات لا يترك هامش ربح واسع.

وعلى صعيد قطاع البنوك، رجح الطه حدوث اندماج مرتقب بين بنك الشارقة وبنك الاستثمار والبنك العربي المتحد على الرغم من نفي البنوك الثلاثة تلك التقارير؛ كونها مجرد شائعات وتخمينات، منوهاً إلى عملية استحواذ مرتقبة لبنك دبي الإسلامي على نور بنك.

بدوره، شدد وائل محيسن المدير العام لشركة جلوبال لتداول الأسهم والسندات، على أهمية الاندماجات؛ حيث تكمن في خلق كيانات اقتصادية قوية خاصة في قطاع البنوك، ومن ثم القطاعات الأخرى مثل التأمين، وينعكس ذلك إيجاباً على حملة الأسهم من حيث توفير المصاريف وتقليل التكاليف في مقابل زيادة الربحية، في حال كانت الإندماجات ناجحة.

ورأى محيسن أن تزايد الحديث عن الاندماجات والاستحواذات في قطاع البنوك تحديداً، جاء في ظل الحرص على تقليل التكاليف، مع التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية، ووضعت العديد من البنوك أمام خيارين، وهما إما الخسائر أو الاندماج؛ لخلق كيان مصرفي ضخم يقاوم ضغوط القطاع الخاص ومسألة القروض المتعثرة؛ إذ لا بد من وجود مخرج للمحافظة على ملاءة مالية عالية.

وشدد محيسن على ضرورة أن يكون هنالك اندماجات أو استحواذات في قطاع التأمين، مع وجود عدد هائل من شركات التأمين، خاصة وأن هذا القطاع يعد حساساً من حيث الربح والخسارة، ولا يمتلك تنويعاً في مصادر الدخل، إلا ما ندر؛ لذلك الحاجة ملحة لحدوث اندماج بين شركات تأمين.

وأما في قطاع العقار، فأوضح محيسن: إن الباب مفتوح في القطاع خصوصاً في ظل التنافسية الشديدة بين الشركات، مضيفاً: إن هناك شركات خاصة أقوى بكثير من بعض الشركات المساهمة العامة.

وقال المحلل المالي عميد كنعان: إن العام الجاري سيكون عام الاندماجات والاستحواذات، وتشكيل كيانات كبرى في قطاعات البنوك والعقار والتأمين، ما يعطي زخماً إضافياً للأسهم خلال المرحلة المقبلة، وسيسرع من عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة بشكل عام.

وشدد على أن الوضع الراهن في الأسواق يدلل على زيادة ثقة المستثمرين، والقناعة بأن الأسعار لا تزال ضمن مستويات فنية وأساسيات مغرية، فيما لا يزال الرهان على عودة المستثمر المحلي للأسواق، وعدم الاعتماد فقط على المستثمر الأجنبي.