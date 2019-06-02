«تنظيم الاتصالات»: الإمارات تحقق إنجازاً عالميـاً بتوفير خدمات «G5»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

باركت «هيئة تنظيم الاتصالات» لشركتي «اتصالات» و«دو» على طرح شبكة الجيل الخامس «5G» للمستخدمين، وأعلنت «دو»، أمس، عن تعاونها مع «زد تي إي»، لتوفير الاتصال بشبكة تقنية الجيل الخامس عبر الهاتف المحمول Axon Pro 10 والذي طرحته مؤخراً في الأسواق، وبذلك يكون مشغلا الاتصالات في الدولة قد وفّرا تقنية الجيل الخامس للجمهور قبل أي شركة أخرى في المنطقة.

كانت «اتصالات» أعلنت الخميس الماضي عن أول هاتف يدعم تقنية الجيل الخامس في الدولة لتكون أول شركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق الخدمة تجارياً. علماً بأن الشركة كانت أعلنت في مايو / أيار 2018 عن جاهزية شبكتها للجيل الخامس.

وقالت الهيئة على تويتر: «إنجاز جديد يضاف لإنجازات دولة الإمارات، وهو ما يضعنا في المراكز الأولى دائماً في كافة المجالات تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة».

وكانت «اتصالات» أعلنت عن أن خدمات شبكة الجيل الخامس 5G فائقة السرعة، أصبحت متاحة الآن لاستخدام جميع عملائها في دولة الإمارات، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعن «دو»، قالت «الهيئة في تغريدة أخرى: «نبارك لشركة دو طرح شبكة الجيل الخامس 5G للمستخدمين بشكل تجاري، بعد إعلانها عن الهاتف الذي يدعم تقنية الجيل الخامس في الدولة، لتكون من أوائل الشركات في المنطقة التي تطلق الخدمة تجارياً».



سرعة فائقة



وأعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، عن تعاونها مع «زد تي إي»، المزود العالمي للهواتف المحمولة، لتوفير الاتصال بشبكة تقنية الجيل الخامس عبر الهاتف المحمول Axon Pro 10، والذي طرحته مؤخراً في الأسواق. وستتلقى مجموعة مختارة من عملاء «دو» الذين سجلوا في ال 8 من مايو / أيار الماضي، الأجهزة المحمولة مجاناً، وستُرسل إليهم مباشرةً لتمكينهم من الاستمتاع بسرعات اتصال بشبكة الجيل الخامس بسرعات تفوق 20 مرة سرعة شبكة الجيل الرابع المستخدمة حالياً.

ويأتي هذا الإعلان عقب أول تجربة مباشرة لتقنية الجيل الخامس مع المستهلكين في دولة الإمارات، والتي استعرضتها «دو» عبر متاجرها وخلال استضافتها لفعاليات السحور الرمضانية طوال شهر مايو. وقد جرى تقديم جهاز «زد تي إي» Axon Pro 10 المحمول، الذي طُوِّر ليتوافق مع تقنية الجيل الخامس، وليتسنّى للمستهلكين الاطلاع على الإمكانيات والآفاق الجديدة التي يوفرها تحسين عمل الشبكة. وأتيح هذا الجهاز على نطاق واسع لتمكين المستخدمين من الاستفادة من تجربة الجيل الخامس، مع ما توفره من مزايا وقدرات هائلة.

ويعزز نشر تقنية الجيل الخامس ريادة شركتي الاتصال باعتبارهما لاعبين رئيسيين على مستوى القطاع، بناء على ابتكارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السابقة وريادة البنية التحتية الذكية. وستستمر «دو» مستقبلاً في جلب المزيد من الهواتف المحمولة المزودة بتقنية الجيل الخامس خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بما في ذلك جهازا Huawei Mate x5G وZTE Router إلى الإمارات فور توفرهما.

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الوصول إلى الشبكة



وبات بإمكان عملاء «اتصالات» الاستمتاع من خلال الهاتف الذكي ZTE Axon 10 Pro الداعم لهذه الشبكة، بسرعة فائقة تصل إلى 1 جيجابت في الثانية، وبزمن استجابة أسرع يصل إلى 1 ملّي ثانية. وسيُعلن عن الهواتف الذكية الأخرى الداعمة لشبكة الجيل الخامس خلال العام الحالي.

وسيكون بإمكان جميع عملاء «اتصالات» سواءٌ مشتركو الخطوط المدفوعة مسبقاً أو المشتركون بنظام الفاتورة الشهرية، أو مشتركو باقات الأعمال، الوصول إلى شبكة الجيل الخامس والتمتع بمميزاتها، باستخدام باقات البيانات الحالية.

كما ستوفر شبكة الجيل الخامس المتقدمة، قائمة لا حصر لها من الإمكانات والحلول والخدمات المبتكرة، مثل تقنيات الواقع المعزّز والافتراضي، والتشغيل الآلي، والمركبات ذاتية القيادة، والروبوتات المتقدمة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتكنولوجيا القابلة للارتداء.

تبلغ سرعة الجيل الخامس 20 ضعفاً، مقارنة بسرعة الجيل الرابع، وتوفر وقت استجابة أسرع، وهو ما يتيح للمستخدمين تشغيل فيديو بدقة 4K في أي مكان وفي أي وقت، دون أي تأخر.

ويمكن لعملاء «اتصالات» تجربة خدمات الجيل الخامس، واقتناء هاتف ZTE Axon 10 Pro عن طريق زيارة مارينا مول في أبوظبي، ودبي مول، حيث يمكن الحصول على الهاتف بخطة دفع ذكية من «اتصالات»، بعقد مدته 12 أو 18 أو 24 شهراً، بأسعار تبدأ من 241 درهماً فقط.



محمد الرميثي أول مستخدم لـ«5G» في المنطقة

دبي:حمدي سعد

قال المواطن محمد الرميثي، عبر فيديو بثته «اتصالات» على حسابها بموقع «تويتر»: إنه مهتم جداً بتجربة استخدام هاتف مدعوم بتقنيات الجيل الخامس في المنطقة، معرباً عن سعادته كأول مستخدم لهذه التقنيات التي ستوفر له خدمات غير مسبوقة.