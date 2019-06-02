منتجعات وفنادق تحقق إشغالاً كاملاً خلال العيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

يطل عيد الفطر بأجواء احتفالية وحركة نشطة يشهدها القطاع الفندقي، وتوقعت مصادر عاملة في القطاع الفندقي، أن يراوح الإشغال الفندقي في الإمارات بشكل عام ما بين 90 إلى 100% خلال عطلة العيد، وفق الحجوزات الأولية، بدعم من السياحة المحلية وتلك القادمة من دول الخليج العربي، فضلاً عن أسواق خارجية.

قالت المصادر: إن تنوع المنتج السياحي ووجود الفنادق بمختلف نجومها، إضافة إلى الفنادق الاقتصادية والشقق الفندقية، حتم وجود منافسة وإعداد قوائم من العروض المتنوعة وخصومات على أسعار الغرف الفندقية وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 40% وغرف تبدأ من 99 درهماً، بهدف جذب أكبر شريحة من النزلاء، الأمر الذي يتناسب مع مختلف المستويات الاقتصادية والشرائح الاجتماعية..

وقال مارك دي بيير، مدير عام منتجع وفيلل السعديات روتانا: «إن أسعار الغرف لموسم عيد الفطر تعتبر جذابة جداً لما يقدمه المنتجع من خدمات مميزة وراقية؛ حيث سيحظى الضيوف عند حجزهم إقامة لمدة ليلتين على ترقية للغرفة إلى الفئة التي تليها والحصول على رصيد يمكنهم الاستفادة منه خلال إقامتهم في المنتجع. وسوف يقدم المنتجع للضيوف والمقيمين برانش العيد الشهية في اثنين من أفضل مطاعمه؛ سي ريستورانتي وسمسم، فنحن نولي أهمية كبيرة للسائح المحلي، فالنزلاء من داخل الدولة يشكلون حوالي 40% من نزلاء المنتجع الذين يتطلعون لتمضية إجازة العيد بجو من الفخامة بين أحضان الطبيعة».

وقالت سابين رينر، مديرة المبيعات والتسويق في «فندق بارك حياة دبي»: «في حين أن الكثير من الفنادق تزيد أسعارها بشكل كبير في عيد الفطر، فإننا نحاول تجنب الارتفاع الكبير، فإننا نحاول تقديم أسعار جذابة لتشجيع المزيد والمزيد من الضيوف على الإقامة معنا، من الأفضل بالتأكيد البدء في التخطيط لعطلات العيد مقدماً، فكلما اقتربنا من التاريخ، كلما ارتفعت الأسعار، وقل احتمال توفر الفندق».

وأضافت: «نتوقع أن يكون أكثر من 30% من الضيوف المقيمين في الإمارات؛ حيث يميل معظم الضيوف إلى «بارك حياة دبي» طلباً للراحة والسكينة التي يوفرها؛ حيث يمكنهم الاستمتاع بالهدوء والخصوصية خلال إقامتهم في مدينة دبي الصاخبة، ونتوقع توافد معظم الضيوف خلال هذه الفترة من أوروبا والولايات المتحدة التي تُعتبر أسواقاً رئيسية للفندق، وإضافة إلى الأوروبيين، نتوقع إقبالاً كبيراً من مسافري منطقة الخليج العربي القادمين للاحتفاء بنهاية شهر رمضان الكريم، ونظراً لكون الصيف موسم العطلات في روسيا وأوكرانيا وباقي بلدان رابطة الدول المستقلة، نتوقع ارتفاع عدد الزوار من تلك الدول خلال فترة العيد؛ لا سيما مع افتتاح بحيرة «لاجون»».

وقال جونزالو رودريغيز، المدير العام في فندق «ذا إتش دبي»: «إنه ليست لدينا أي عروض خاصة على أسعار الغرف خلال عطلة عيد الفطر، ومع ذلك، سوف نقدم خصومات بنسبة 10% على أسعار الغرف والفطور خلال ذلك الوقت. أما بالنسبة للحجوزات خلال العيد تبلغ نسبة المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي 16 - 17% من نسبة الإشغال العامة التي من المتوقع أن تكون عالية جداً».

وقال أحمد طاهر المدير العام لفندق «سيتي ماكس رأس الخيمة»: «إن هنالك عروض العيد على الغرف فالأسعار تبدأ من 99 درهماً إماراتياً، من المتوقع أن تصل نسبة الإشغال إلى 90 % ولا يستبعد أن تكون مكتملة خلال فرصة العيد، وتشكل نسبة المقيمين في الإمارات حوالي 50% من عدد المقيمين ككل لما توفره إمارة رأس الخيمة من معالم سياحية وطبيعية، كما يوفر الفندق وسائل النقل إلى الشاطئ و الحمرا مول».

وقال أحمد شعبان فرنانديز، نائب الرئيس لشؤون المبيعات والتسويق لدى شركة «بارسيلو جلف»، شريك «مجموعة بارسيلو الفندقية» في منطقة الخليج ومقرها دبي: «يشكل العيد حدثاً مهماً بالنسبة إلى «مجموعة بارسيلو الفندقية»، وفي هذه المناسبة نؤكد التزامنا المستمر بتقديم أعلى مستوى الجودة والأسعار الجيدة، ونتطلع إلى تحقيق إشغال مرتفع جداً خلال عطلة العيد».