ارتفاع عدد منصات النفط العاملة في أمريكا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر تقرير شركة «بيكر هيوز» الأمريكية للخدمات النفطية الصادر، الجمعة، ارتفاع عدد منصات استخراج النفط والغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وذلك بعد تراجعها على مدى الأسابيع الثلاثة السابقة.

وذكرت الشركة أن إجمالي عدد منصات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة ارتفع خلال الأسبوع الحالي بمقدار منصة واحدة، إلى 984 منصة، وارتفع عدد منصات النفط بمقدار 3 منصات خلال الأسبوع، إلى 800 منصة، في حين تراجع عدد منصات الغاز الطبيعي بمقدار منصتين إلى 184.

في الوقت نفسه، تراجع عدد منصات النفط بمقدار 61 منصة خلال عام كامل في حين تراجع عدد منصات الغاز بمقدار 13 منصة. كما انخفض إجمالي عدد منصات النفط خلال الشهر الحالي ككل بمقدار 5 منصات وهو التراجع الشهري السادس على التوالي، لتصبح أطول فترة تراجع شهري متصلة منذ مايو / أيار 2016.

يذكر أن عدد منصات استخراج النفط العاملة تمثل مؤشراً مبكراً على مستوى الإنتاج المستقبلي. (د ب أ)