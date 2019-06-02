«رمضان الشارقة 2019» أداء مبشر لقطاع التجزئة والمستثمرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أظهرت المؤشرات الأولية بعد انقضاء ثلاثة أسابيع من الدورة ال30 لمهرجان رمضان الشارقة 2019، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة تحت شعار «هّل رمضان وهلّت المفاجآت»، أصداء إيجابية؛ حيث انعكست بشكل كبير على العوائد والمبيعات، التي ارتفعت؛ نتيجة الزيادة في أعداد المتسوقين والسياح.

وشهدت المراكز والمولات التجارية والأسواق في إمارة الشارقة حراكاً إيجابياً في العديد من القطاعات، ولا سيما قطاعات التجزئة والخدمات؛ حيث أسهمت الأجواء الاحتفالية والعروض الترويجية المتنوعة والفعاليات الترفيهية للمهرجان، فضلاً عن الخصومات الكبرى التي تصل إلى 75 % على مختلف السلع والمنتوجات، إضافة إلى السحوبات العديدة والمتنوعة التي تقام منذ بداية الشهر الفضيل على باقة كبيرة من الجوائز القيّمة، في وجود إقبال كثيف ومتنام من قِبل الجمهور؛ للتمتع بفعالياته المتنوعة في جعل إمارة الشارقة وجهة رئيسية للعديد من السياح والزوار والمتسوقين.

أكد محمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن مهرجان رمضان الشارقة وعلى مدى ثلاثة عقود تحول إلى علامة فارقة وحدث اجتماعي واقتصادي جاذب للزوار والسياح ضمن أجندة الفعاليات المميزة التي تشهدها دولة الإمارات على مدار العام، كما غدا واحداً من أبرز الوجهات المفضلة على مستوى المنطقة؛ للتسوق والترفيه وقضاء أمتع الأوقات مع العائلة والأصدقاء خلال الشهر الكريم؛ حيث تسعى الغرفة بوصفها الممثل الأول لمجتمع الأعمال في الشارقة؛ من خلال مهرجان رمضان الشارقة، إلى تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، وتحديداً تجارة التجزئة وزيادة إشغال الفنادق وإنعاش قطاع الضيافة، مضيفاً: إن الغرفة تحرص على التعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية، وإشراك القطاع الخاص في تنظيم ورعاية الحدث في إطار جهودها الدؤوبة؛ الرامية إلى تعزيز مكانة الشارقة كوجهة سياحية مميزة على مستوى المنطقة.

وأشار أمين إلى أن المراكز التجارية المشاركة في المهرجان، والتي يزيد عددها على 2000 مركز ومحل تجاري، وكذلك الشركات العاملة في قطاع التجزئة، تحرص سنوياً على المشاركة في المهرجان؛ من خلال تقديم عروض جاذبة، وتخصيص ميزانيات كافية لحملاتها الترويجية وجوائزها القيّمة؛ بهدف جذب أكبر عدد من المتسوقين من داخل الشارقة وخارجها، وعبر توفير السلع ومنتجات العلامات التجارية بأسعار مغرية، بما يحفز الزوار على الشراء، لافتاً إلى أن مبيعات المهرجان في نصفه الأول حققت زيادة في نسبة المبيعات في مراكز التسوق والأسواق العامة بنسبة وصلت إلى 90%، كما سجلت الإحصاءات تحقيق زيادة في اشتراك المحال بنسبة وصلت إلى 80% عن المواسم السابقة.

حلة جديدة

وأوضح إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، منسق عام المهرجان، أن«رمضان الشارقة 2019» في كل عام يكتسي بحلة جديدة تميزه عن العام الذي يسبقه؛ حيث يشهد المهرجان جوائز قيّمة وصلت إلى 4 ملايين درهم، إضافة إلى السحب النهائي للمهرجان على 6 سيارات «BMW- x1» وتذاكر سفر مع إقامة مقدمة من العربية للطيران، وقسائم مشتريات بقيمة 50 ألف درهم مقدمة من «لاند مارك جروب»، كما رصدت اللجنة التنظيمية للمهرجان بالتنسيق مع أكبر المراكز التجارية ومحال البيع بالتجزئة المشاركة جوائز قيمة للمتسوقين خلال فترة العروض من أبرزها إجراء سحوبات على 15 سيارة فاخرة والعديد من الجوائز العينية القيمة، فضلاً عن التخفيضات التي تصل نسبتها إلى نحو 75% طوال أيام المهرجان على مختلف السلع والمنتوجات.

واعتبر أن هذه الحملات الترويجية تسهم بشكل فاعل ومؤثر في تحفيز القطاعات الاقتصادية كافة، وتساهم في منحها زخماً أكبر وانتعاشاً في تجارة التجزئة وخاصة مع دخول الأسبوع الأخير من الشهر المبارك واقتراب عطلة عيد الفطر التي ستنعكس إيجاباً على رفع معدلات الإقبال وزيادة نسبة المبيعات بشكل أكبر؛ حيث يشهد المهرجان تدفق الزوار والمتسوقين على الشراء والاستمتاع بالعروض والخصومات التي وفرتها مراكز التسوق المشاركة، فيما تبشر النتائج من الدورة الحالية لمهرجان رمضان الشارقة على مؤشرات قوية على النجاح في إنعاش القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الإمارة ودعم زخم الأعمال.

تأثير إيجابي

وفي هذا السياق أعرب عدد من ممثلي القطاعات الاقتصادية عن سعادتهم بالتأثير الإيجابي للمهرجان على مبيعاتهم وحجم أعمالهم؛ حيث بدا واضحاً ازدياد عدد الزوار ومعدل المبيعات في العديد من مراكز التسوق، إضافة إلى قطاعات التجزئة والفعاليات بشكل عام، والعديد من القطاعات المرتبطة بها، كما توقعوا بأن حركة البيع ستشهد ارتفاعاً أكثر وإقبالاً أكبر من قبل المتسوقين خلال الأيام المقبلة، ولا سيما مع اقتراب إجازة العيد التي تعد فرصة مهمة في دفع الحركة الاقتصادية بالإمارة، الأمر الذي سيشجع الناس على قضاء أوقات ممتعة في ربوع الشارقة سواء من المقيمين أو الزوار.

تنشيط الحركة الشرائية

وقال عيسى عطايا، مدير عام مجموعة ألف، المطور والمشغل ل «زيرو 6» مول: «سعدنا بأن نكون جزءاً من مهرجان رمضان الشارقة لهذا العام، وأن يحتضن «زيرو 6» مول فعاليات السحوبات على جوائز المشتريات لمرتادي وزوار المول خلال فترة المهرجان، الأمر الذي أدى إلى تأثير مباشر على تنشيط الحركة الشرائية لمختلف المحال والعلامات التجارية والمرافق الترفيهية ضمن الأجواء الرمضانية في هذا الشهر الفضيل».

وأضاف عطايا: لقد حرصنا في مجموعة ألف ومنذ البداية على أن يكون «زيرو 6» مول وجهة تسوقية وترفيهية لكل أفراد الأسرة، وتأتي مشاركتنا في مهرجان رمضان الشارقة امتداداً لهذه الاستراتيجية؛ الرامية إلى تعزيز مكانة المول على خريطة الفعاليات التي تحتضنها مدينة الشارقة. كما نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لغرفة تجارة وصناعة الشارقة وكافة القائمين عليها على جهودهم المبذولة في دعم عجلة النمو التجاري والاقتصادي في إمارة الشارقة.

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7 سيارات

وأكد محمد سرور مدير التسويق في مركز «ميجا مول» أن مهرجان رمضان الشارقة فرصة متميزة لكل المراكز التجارية في تحقيق زيادة بمعدلات المبيع؛ وذلك من خلال الحملات الترويجية التي تتم عبر منصات مهرجان رمضان الشارقة، وقال: «كما عودكم «ميجا مول» أن يقدم لكم كل جديد؛ حيث أطلق المول بالتزامن مع مهرجان رمضان الشارقة 2019 (حملة المفاجآت الكبرى) والتي بدأت منذ السادس من مايو/‏أيار، والتي قدم من خلالها مجموعة كبيرة من الجوائز المميزة تشتمل على 7 سيارات جيب رنجلر، وقسائم شرائية تصل قيمتها لغاية 500 ألف درهم، إضافة إلى إقامات في فنادق 5 نجوم وتذاكر سفر من طيران العربية، فضلاً عن جوائز فورية عن طريق كوبونات امسح واربح؛ حيث يمكن للمتسوقين الحصول على كوبون لكل عملة شرائية بقيمة 200 درهم. كما طرح المركز هذا العام فعاليات ترفيهية جديدة لهذا العام وهي فعالية «ميجا جيمز» عبارة عن مجموعة من الألعاب التي يمكن الاشتراك بها بناءً على عدد الكوبونات التي يحصل عليها المتسوقون خلال تسوقهم في المول، فكلما زادت الكوبونات زادت فرصهم للمشاركة في هذه الألعاب، وتتنوع الجوائز فيها ما بين أجهزة هواتف ذكية، وأدوات منزلية كهربائية وغيرها الكثير من الجوائز القيمة المقدمة من المول».

خصومات مذهلة

وقال يحيى محمد مدير سيتي سنتر الشارقة،: يعد مهرجان رمضان الشارقة فرصة كبيرة للعائلات للتسوق من معظم العلامات التجارية الرائدة والمفضلة وبخصومات مذهلة، إضافة إلى قضاء أوقات مميزة والاستمتاع بوجبات الإفطار والسحور الرائعة والفعاليات الثقافية في جميع أنحاء المدينة، ونحن سعداء بأن نكون جزءاً من هذا المهرجان السنوي الذي نعمل خلاله على تقديم أفضل تجارب التسوق والأنشطة الحصرية والجوائز الرائعة، موضحاً: إن سيتي سنتر الشارقة طرح العديد من المبادرات الجديدة لزواره هذا العام؛ حيث قدم للمتسوقين ولأول مرة، إمكانية كسب نقاط من AirRewards برنامج ولاء العربية للطيران بمجرد التسوق خلال شهر رمضان المبارك، كما أتاح للزوار المشاركة بالحملة السنوية التي أطلقها تحت شعار «فلنحدث فرقاً معاً» والتي تنظم بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي؛ من أجل التبرع بالمواد الأساسية للمحتاجين والأسر المتعففة.

فرصة ذهبية

فيما اعتبر راهول ساكسينا مدير التسويق في «الواحة مول» أن المهرجان فرصة تسويقية ذهبية؛ لأنه تزامن مع افتتاح المول أمام العملاء في الأول من مايو/‏أيار 2019، وعلق قائلاً: تعد مشاركتنا في مهرجان رمضان الشارقة 2019 أول حملة ترويجية نقوم بتنظيمها، والحقيقة حظي المركز منذ افتتاحه بعدد كبير من الزوار والمتسوقين؛ حيث عمل المول على استثمار هذه الفرصة؛ من خلال طرح عدد من الجوائز للمتسوقين ولعل أهمها السحوبات على سيارة«BMW» إضافة إلى طرح عدد كبير من القسائم الشرائية والتي تعد حافزاً إضافياً للعملاء لزيارة مركز الواحة، لافتاً إلى أنه وفي إطار المشاركة بالمهرجان عمل الواحة مول على تخصيص خيمة رمضانية يتم فيها استقبال الزوار، ويقدم فيها القهوة والتمر كل يوم بعد الإفطار؛ بهدف إسعاد الناس.

مسابقات وجوائز يومية

يشار إلى أن اللجنة المنظمة للمهرجان كانت قد أعلنت عن إطلاق مسابقة التصوير الفوتوغرافي لأجمل لقطة من فعاليات المهرجان يتم الاشتراك بها عبر منصاتها التفاعلية في مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث يتم الإعلان يومياً عن الفائزين بأجمل صورة مقابل جوائز قيمة وهدايا ثمينة، كما أعلنت اللجنة عن زيادة الجوائز الأسبوعية للمهرجان وتشمل أجهزة محمولة، وقسائم مشتريات بقيمة 10 آلاف درهم.