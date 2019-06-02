لماذا تفشل الشركات الناشئة ؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إن إطلاق مشروع جديد ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب التفكير في كثير من الأشياء واتخاذ قرارات مصيرية، وقد تتسبب الضغوط والمسؤوليات في اتخاذك قرارات متسرعة يمكن أن تضر بإمكانياتك للنجاح أو تقوّض جهودك على أقل تقدير.

وعلى الرغم من عدم وجود خطة مضمونة لتحقيق النجاح في عالم الشركات الصغيرة والناشئة، إلا أن هناك العديد من الأخطاء الشائعة والخطيرة التي يرتكبها العديد من أصحاب الأعمال الجدد والتي قد تؤثر سلباً في أعمالهم. فيما يلي مجموعة من الأخطاء الأكثر شيوعياً والتي عليك تجنبها:

الحلقة(25)

1-الإهمال:

بعض الشركات الكبرى تبقى قادرة على تجاوز بعض الأخطاء التي تقع فيها نتيجة الإهمال، وذلك من خلال الاعتماد على قوة سمعتها، أو من خلال تقديم بعض التعويضات المالية اللازمة لاحتواء المشكلة، أما الشركات الناشئة فلا يمكنها أن تتحمل مثل هذه الأخطاء، إذ إن الإهمال قادر على تدمير الشركة الناشئة في مهدها، وذلك بسبب ضعف جودة المنتج وعدم الاهتمام بمستوى موقع الشركة، بالإضافة إلى الوقوع بمشكلات قانونية. ولحل هذه المشكلة، قد يحتاج صاحب الشركة الذي يعتزم تأسيس شركة ذات سمعة قوية، إلى الدخول في شراكة مع رجل أعمال آخر يهتم بأدق التفاصيل.

2- ضعف الفريق:

تفشل أغلب الشركات الناشئة بسبب ضعف فريق العمل وفشله في التخطيط بشكل جيد لإتمام الأعمال كما يجب، لهذا فإنّ أي شركة ناشئة يجب أن تدار من قبل فريق عمل قوي ومتماسك وقادر على التخطيط الإيجابي والبناء بما يعود بالخير على الشركة والمجتمع.

3- تقليد مشاريع ناشئة في بلدان أخرى:

المشروع الناشئ في دولة ما قد لا ينجح في دولة أخرى نتيجة اختلاف بيئة الأعمال والثقافة والميول الاستهلاكية. وبعض رواد الأعمال يقلدون الشركات الناشئة في دول أخرى بكل جزئياتها، وهذا يسبب فشل المشروع نتيجة الاختلاف الكبير في ثقافات البلدين.