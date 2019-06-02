«سوق الجبيل» يستعد للاحتفال بالعيد بعروض ترفيهية حية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



أعلن سوق الجبيل بالشارقة، عن اكتمال استعداداته للاحتفال في اليومين الأول والثاني من عيد الفطر السعيد بتنظيم مجموعة من الأنشطة والألعاب وورش العمل، حيث سيقيم السوق احتفالاته من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الحادية عشرة ليلاً في اليومين الأول والثاني من عيد الفطر، في المدخل الرئيسي للسوق.

وتشمل الفعاليات التي تم اختيارها بما يناسب الزوار الكبار منهم والصغار، المواكب الاستعراضية، والعروض الصامتة، ومسرح العرائس، وعروض راكبي الدراجات ذات العجلة الواحدة، والمهرجون الذين يؤدون العروض على العصي الطويلة، والألعاب البهلوانية. كما سيتم أيضاً تنظيم سلسلة من الأنشطة الفنية والحرفية لتسلية زوار سوق الجبيل الصغار.

وسيستمتع الزوار من مختلف الجنسيات والأعمار، بالفعاليات والعروض التي تم تصميمها خصيصاً للوصول إلى تجربة تواصل فريدة من نوعها ومشاركتهم هذه اللحظات الجميلة مع أفراد عائلاتهم في أروقة السوق.

ويعتبر سوق الجبيل أكبر سوق للمنتجات الطازجة في الشارقة، وأحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، ويتميز بموقعه الاستراتيجي في قلب مدينة الشارقة، وبكونه وجهة عائلية وسياحية، وهو مصمم لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من جميع أنواع اللحوم والأسماك الطازجة والخضراوات والفواكه بأسعار تنافسية.