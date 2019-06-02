مؤسس «دانوب»: اقتصاد الإمارات يكتب فصلاً جديداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أصبح رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب، التي تملك عائدات سنوية بقيمة 5.5 مليار درهم، من أوائل المقيمين الذين حصلوا على تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات في برنامج «تأشيرات إقامة طويلة الأجل» لدولة الإمارات. وتسلم ساجان التأشيرة من اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

ساجان، رجل أعمال هندي، يقيم في الإمارات منذ عام 1991، وأنشأ شركة الدانوب لتجارة مواد البناء في عام 1993، وبحلول عام 2018، نمت مجموعة الدانوب لتتألف من عشر شركات تعمل في أكثر من خمسة قطاعات أعمال مواد البناء والعقارات والأثاث والديكور والتصميمات الداخلية وتجارة التجزئة والتصنيع وتجارة المواد الغذائية والمشروبات، مع مبيعات سنوية تصل قيمتها إلى 5،5 مليار درهم، والتي تم الإعلان عنها باحتفال الشركة باليوبيل الفضي العام الماضي، وتقدر اليوم ثروته الصافية بأكثر من مليار دولار (3.6 مليار درهم).

وفي عام 2014، دخلت الشركة مجال التطوير العقاري من خلال «دانوب العقارية» التي قامت حتى الآن بتسليم 6 مشاريع ب1711 وحدة، بقيمة 1.7 مليار درهم حتى الآن.

وأعرب ساجان عن تقديره قائلاً: «هذه لحظة رائعة وجاءت في التوقيت الأمثل، وأعبر عن امتناني للقيادة القيادية والإبداعية في الإمارات على منحها تأشيرة لمدة 10 سنوات»،

وأضاف: «هذه بداية فصل جديد في الاقتصاد الإماراتي؛ حيث تم تحرير القطاعات لجذب المزيد من الاستثمارات، وتعد مبادرات مثل تأشيرة العشر سنوات، وملكية الشركات بنسبة 100% في القطاعات الاقتصادية وأخيراً الإقامة الدائمة - جانباً كبيراً من التطورات التي غيرت اللعبة والتي ترسخ علاقتنا مع أرض الفرص الرائعة - دبي.»

وأكد ساجان قائلاً «هذه لحظة رائعة ليس فقط بالنسبة لي بل لكل الذين يعيشون في الإمارات، وأنا متأكد من أن نطاق هذه المبادرات سوف يتوسع تدريجياً ليشمل المزيد من المستثمرين ورجال الأعمال والعلماء والمحبين والمبتكرين والمهنيين ذوي المهارات العالية، وأن هذه أوقات مثيرة وستجعل هذه الإصلاحات الجديدة دولة الإمارات مركز جذب للمواهب البشرية، وأرى بداية فجر جديد في قطاع الاقتصاد في الإمارات».