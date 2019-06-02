متجر جديد لـ «الفوعة» في العين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:”الخليج 365”



أعلنت شركة «الفوعة» التابعة «لصناعات» من أجل تعزيز انتشار التمور الإماراتية الفاخرة في كافة أرجاء الدولة، عن الانطلاقة الجديدة لمتاجر «زادينا» في البوادي مول بمدينة العين، والتي جاءت لإبراز هوية المنتجات الوطنية من التمور، وضمان تواجدها محلياً وعالمياً، وذلك من خلال منتجات «زادينا» للتمور.

وقال المهندس ظافر عايض الأحبابي، رئيس مجلس الإدارة لشركة الفوعة، إن الدور الكبير الذي تلعبه شركة الفوعة في تطوير قطاع النخيل والتمور بالدولة، يضع على عاتقنا مسؤولية الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، ونضمن أعلى مستويات التميز.

وذكر مسلم عبيد بالخالص العامري، الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة، أن التمور الإماراتية الفاخرة في متاجر «زادينا» تعد إنتاجاً محلياً من مزارع المواطنين الذين يفوق عددهم أكثر من 18 ألف مزارع يتوافدون خلال موسم تسويق التمور على المراكز التي خصصتها الفوعة لاستلام تمورهم، مشيراً إلى أن متجر «زادينا» الجديد امتاز بطابعه العصري الممزوج بعراقة الماضي الأصيل المرتبط بالنخلة.