«دبي الجنوب» تسلّط الضوء على دورها في النقل اللوجستي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



تماشياً مع التزامها في تعزيز مكانة إمارة دبي الريادية في مجالات التجارة العالمية والإلكترونية، تشارك «دبي الجنوب» في معرض ترانسبورت لوجستيك الذي سيقام في الفترة من 4 إلى 7 يونيو/‏ حزيران 2019؛ لتسليط الضوء على أهميّة موقع إمارة دبي كنقطة ربط عالمية لوجستية ووجهة رائدة للابتكار، وذلك أمام أهم الشركات المتخصصة في مجالات النقل واللوجستيات والتنقل وتكنولوجيا المعلومات وإدارة سلسلة التوريد. وعلى هامش المشاركة، ستستعرض «دبي الجنوب» أبرز مشاريعها القائمة في المنطقة اللوجستية، والتي تقدّم حلولاً متنوعة تعزز الأعمال.

وتمضي دبي بخطى ثابتة نحو تحقيق الريادة العالمية، خاصةً عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)، التي ارتفعت بنسبة 41% في عام 2018 بقيمة بلغت 38.5 مليار درهم، وذلك بفضل الجهود الكبيرة في مجال الابتكار والتحول الرقمي. واستقطبت الإمارة من عام 2015 وحتى عام 2018 استثمارات أجنبية مباشرة في مجال نقل التكنولوجيا المتقدمة بلغت قيمتها 21.6 مليار دولار أمريكي، وتفوقت الإمارة على الاقتصادات الرائدة في العالم، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية في مؤشر الخدمات الذكية، حيث حققت المركز السادس عالمياً.

وتوفر المنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب» تسهيلات كثيرة للوصول إلى الميناء والمطارات والطرق الرئيسية، مما يعكس قدراتها المتقدّمة في الاتصال والمرونة في كل ما تقدّمه. وقدّمت المنطقة الكثير من الحلول، مثل توفير خيارات جاهزة ومناسبة لإقامة الأعمال لمختلف العمليات في مجالات متنوعة، مثل المستودعات ومراكز التوزيع، إضافة إلى العديد من الحلول المكتبية من خلال مرافقها المتميّزة في مجمّع الأعمال المكوّن من 11 مبنىً متطوّراً مجهّزاً بأحدث المرافق.