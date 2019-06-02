«اتصالات» تضاعف سرعات الإنترنت المنزلي مجدداً

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أعلنت «اتصالات» أمس عن مضاعفة أخرى على سرعات الإنترنت المنزلي عبر باقات «إي لايف»، لتتيح بذلك لعملائها فرصة الاستمتاع بواحدة من أسرع خدمات النطاق العريض الثابت في المنطقة، وبما يعزز من تجربة المشتركين عن استخدام الأجهزة الذكية المتعددة في آن واحد.

وقامت «اتصالات» بمضاعفة سرعات الإنترنت بحيث أصبحت الباقة الأساسية أسرع ب 12 ضعفاً عن العام الماضي، كما تمت مضاعفة السرعات لباقات eLife Home Entertainment بصورة دائمة وتلقائية، ودون أي رسوم إضافية.

ويأتي هذا التحديث الكبير على السرعات تماشياً مع استراتيجية «اتصالات» طويلة الأمد الهادفة إلى «قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات»، وذلك من خلال مواصلة الاستثمار في الابتكار، ولاسيما في تقنيات وخدمات الجيل القادم المتطورة، بما يرتقي بالقدرات الشبكية التي تمتلكها «اتصالات»، وهو ما نتج عنه تربّع دولة الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً في مدى نفاذ شبكة الألياف الضوئية الموصولة للمنازل (FTTH) للمرة الثالثة على التوالي.

وستبدأ السرعات الجديدة لباقات «إي لايف - Unlimited» من 250 ميجابت في الثانية وذلك عبر باقة Starter، بينما ستكون سرعة الباقة الرياضية Unlimited Sports وباقة الترفيه Entertainment 500 ميجابت في الثانية، وستصل سرعات الباقة المميزة Premium إلى 1 جيجابت في الثانية، إضافة إلى مضاعفة سرعات مشتركي»أنا إماراتي«في باقة»إي لايف - Unlimited «مجاناً لتصل إلى 500 ميجابت في الثانية.

وستتم أيضاً مضاعفة سرعات الإنترنت المنزلي لمشتركي الجيل الأول من باقات «إي لايف» الثلاثية المختلفة، والتي تتضمن باقة العائلة (Family) وباقة الرياضة (Sports) وباقة (Combo) والباقة المميزة (Premium).

وتتم عملية تحديث السرعات بصورة تلقائية لكل المشتركين الذين ستشملهم الخدمة، ودون الحاجة لتقديم أي طلب، وبدون رسوم إضافية، وما عليهم سوى الاستمتاع بالسرعات الجديدة.