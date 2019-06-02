شكرا لقرائتكم خبر عن ودائع صندوق الادخار السكني الصيني تتجاوز 2.1 تريليون دولار العام الماضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ إجمالي ودائع صندوق الادخار السكني الصيني 14.5 تريليون يوان (حوالي 2.1 تريليون دولار أمريكي) بنهاية العام الماضي، وفق بيانات رسمية.
ونقلت وكالة أنباء الصين «شينخوا»، أمس، عن تقرير أصدرته وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية ووزارة المالية وبنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أن قروض صندوق الادخار السكني تتيح معدلات فائدة أقل من القروض التجارية، وهو ما ساعد الموظفين على توفير نحو 202 مليار يوان في 2018.
وحتى نهاية 2018، ارتفع عدد أرباب العمل إضافة إلى الموظفين المساهمين في الصندوق بواقع 11.15% و5.09% على أساس سنوي على الترتيب.
وصندوق الادخار السكني عبارة عن خطة طويلة الأمد للادخار السكني، تتألف من ودائع شهرية إجبارية يقدمها أرباب العمل والموظفون. ولا يمكن للموظفين استخدامها إلا في نفقات تتصل بالإسكان، وإذا لم يستغلها موظفون فإنها تعود إليهم عند التقاعد أو ترك العمل. ( د ب أ)
كانت هذه تفاصيل خبر ودائع صندوق الادخار السكني الصيني تتجاوز 2.1 تريليون دولار العام الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.