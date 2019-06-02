ودائع صندوق الادخار السكني الصيني تتجاوز 2.1 تريليون دولار العام الماضي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ إجمالي ودائع صندوق الادخار السكني الصيني 14.5 تريليون يوان (حوالي 2.1 تريليون دولار أمريكي) بنهاية العام الماضي، وفق بيانات رسمية.

ونقلت وكالة أنباء الصين «شينخوا»، أمس، عن تقرير أصدرته وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية ووزارة المالية وبنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أن قروض صندوق الادخار السكني تتيح معدلات فائدة أقل من القروض التجارية، وهو ما ساعد الموظفين على توفير نحو 202 مليار يوان في 2018.

وحتى نهاية 2018، ارتفع عدد أرباب العمل إضافة إلى الموظفين المساهمين في الصندوق بواقع 11.15% و5.09% على أساس سنوي على الترتيب.

وصندوق الادخار السكني عبارة عن خطة طويلة الأمد للادخار السكني، تتألف من ودائع شهرية إجبارية يقدمها أرباب العمل والموظفون. ولا يمكن للموظفين استخدامها إلا في نفقات تتصل بالإسكان، وإذا لم يستغلها موظفون فإنها تعود إليهم عند التقاعد أو ترك العمل. ( د ب أ)