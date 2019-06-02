8.3 مليار درهم تجارة دبي الخارجية بالمواد الغذائية الرمضانية في الربع الأول

دبي: ”الخليج 365”

أظهرت إحصائيات جمارك دبي أن قيمة تجارة دبي الخارجية بأصناف المواد الغذائية الرمضانية بلغت في الربع الأول من العام 2019 نحو 8.3 مليار درهم؛ حيث تشمل هذه الأصناف اللحوم والخضراوات والسكر والأرز والدقيق والمكسرات والمياه المعبأة والعصائر والتمور، وبلغت كمية تجارة دبي الخارجية بأصناف المواد الغذائية الرمضانية في الربع الأول من العام 2019 نحو 1.5 مليون طن؛ حيث توفر جمارك دبي لتجارة المواد الغذائية أفضل التسهيلات والخدمات التجارية والجمركية التي تضمن وصول هذه المواد إلى الأسواق المحلية من دون تأخير؛ لضمان سلامتها وجودتها، ولتلبية احتياجات الأسواق في المواسم التي تشهد ذروة الطلب على المواد الغذائية وأهمها شهر رمضان المبارك.

وقال أحمد عبد السلام كاظم، مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي: «نحرص على دعم الجهود الحكومية لتوفير المواد الغذائية للمستهلكين في شهر رمضان المبارك، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على إسعاد الناس، وتكرس جمارك دبي جهودها لضمان تدفق هذه المواد إلى الأسواق التجارية في الدولة بالكميات المطلوبة من قبل المستهلكين في كافة الفترات، وخصوصاً في شهر رمضان المبارك، الذي يشهد زيادة كبيرة في استهلاك المواد الغذائية، ولذلك نعمل على وصول الأغذية إلى المستهلكين بأفضل مستويات الجودة، ووفقاً للمواصفات والمعايير المطبقة في أسواقنا التجارية، بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المختصة بسلامة المواد الغذائية، وفي مقدمتها بلدية دبي».

وأضاف أحمد عبد السلام كاظم: «نتبع في عمليات المعاينة والتفتيش الجمركي للمواد الغذائية إجراءات دقيقة وذكية تراعي المحافظة على سلامة الغذاء؛ لحماية صحة المجتمع وسلامته وأمنه الغذائي، وقد زودت مراكزنا الجمركية بأحدث الأجهزة والتقنيات التي طورتها جمارك دبي باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات، تدعمها الكفاءة العالية للمفتشين الجمركيين في مركزنا، لنحقق أعلى مستويات التميز في تقديم الخدمات والتسهيلات للتجار المستثمرين، لتمكينهم من الحصول على قيمة مضافة حقيقية تعزز قدرتهم على الاستفادة من المزايا التنافسية الفريدة التي توفرها إمارة دبي لحركة التجارة العالمية».