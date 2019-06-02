73 % من سيولة «سوق دبي» عبر 10 وسطاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أضافت شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، نحو 3768 حساباً جديداً للمستثمرين؛ وذلك وفقاً لبيانات إدارة السوق على موقعها الإلكتروني.

وأشارت البيانات الرسمية إلى أن شركات الوساطة في السوق، أضافت نحو 642 حساباً جديداً في مايو/أيار 2019 و822 حساباً في إبريل/نيسان، و687 حساباً في مارس/آذار، و737 حساباً في فبراير/شباط، و880 حساباً في يناير/كانون الثاني.

جاءت «بيت الوساطة للأوراق المالية» في صدارة شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي من حيث عدد الحسابات الجديدة منذ بداية العام حتى نهاية مايو/أيار 2019، بعدما أضافت 925 حساباً جديداً، ثم جاءت «أبوظبي الإسلامية للأوراق المالية» في المركز الثاني بنحو 340 حساباً، ثم «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» في المركز الثالث بعدد حسابات بلغت 308 حسابات، ثم «أرقام سيكوريتيز» في المركز الرابع بنحو 233 حساباً، ثم «الصفوة مباشر للخدمات المالية» في المركز الخامس بنحو 227 حساباً جديداً.

ومنذ بداية العام، استحوذ العشرة الكبار من شركات وساطة الأسهم على نحو ثلثي التداولات في سوق دبي المالي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري؛ وذلك وفقاً لتحليل أجرته ”الخليج 365” على بيانات السوق.

وأشار التحليل إلى أن 10 شركات وساطة استحوذت بنحو 73% من إجمالي القيمة المتداولة من يناير حتى مايو 2019، بما يعادل 32.4 مليار درهم، فيما شهدت بقية شركات الوساطة والبالغ عددها نحو 29 شركة نحو 27% من السيولة بنحو 12 مليار درهم فقط.

وكانت 39 شركة وساطة، سجلت سيولة تداولات في سوق دبي المالي خلال 5 أشهر بنحو 44.3 مليار درهم، بيعاً وشراءً؛ وذلك عبر تداول 32.2 مليار سهم، نفذت في 558976 صفقة تداول، فيما شهدت هذه الشركات خلال مايو/أيار الماضي سيولة بقيمة 8.7 مليار درهم، عبر تداول 7.35 مليار سهم، نفذت في 124800 صفقة.

وتصدرت «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» قائمة شركات الوساطة من حيث القيمة المتداولة في سوق دبي المالي خلال مايو/أيار 2019؛ حيث شهدت الشركة نحو 6.4 مليار درهم، شكلت 14.46% من السيولة، كما شهدت 2.32 مليار سهم، شكلت 7.21% من حجم التداول، عبر 72807 صفقات.

وجاءت «أرقام سيكوريتيرز» في المركز الثاني، بسيولة بلغت 4.9 مليار درهم، شكلت 11.06% من القيمة المتداولة، كما شهدت 1.77 مليار سهم، شكلت 5.5% من حجم التداول، تمت عبر 67497 صفقة.

وحلت «الصفوة مباشر للخدمات المالية» في المركز الثالث، كأكبر الشركات من حيث القيمة المتداولة، بنحو 3.43 مليار درهم، شكلت 7.75% من السيولة، كما سجلت 2.75 مليار سهم، وشكلت 8.53% من حجم التداول في السوق؛ حيث نفذت الشركة نحو 47939 صفقة تداول.

وفي المركز الرابع، جاءت «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية»، بتداولات بنحو 3.1 مليار درهم، شكلت 7.09% من إجمالي القيمة المتداولة؛ من خلال تداول 2.73 مليار سهم، شكلت 8.5% من حجم التداول، كما شهدت 56116 صفقة تداول.

وحلت «الرمز كابيتال» في المركز الخامس، بتداولات بقيمة 3.1 مليار درهم، شكلت 7.05% من القيمة المتداولة، كما شهدت 2.8 مليار سهم، شكلت 8.7% من حجم التداول، عبر تداول 31177 صفقة.

وشملت قائمة أكبر عشر شركات وساطة من يناير/كانون الثاني حتى مايو/أيار 2019 «الإمارات دبي الوطني»، و«أبوظبي الأول للأوراق المالية»، و«مينا كورب للخدمات المالية»، و«شعاع للأوراق المالية»، و«بيت الوساطة للأوراق المالية» على الترتيب.