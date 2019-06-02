شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كفر الدوار للغزل: خط جديد لإنتاج ملابس التصدير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عادل أنور، رئيس شركة كفر الدوار للغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه تم تركيب خط جديد لإنتاج الملابس، خاصة إنتاج القميص الرجالي الخاص بالتصدير للخارج فى المصانع .
وأضاف أنور لـ"الخليج 365"، أن تركيب الخط الجديد، بهدف زيادة الجودة والإنتاجية، ولا سيما فى ظل سعى الشركة لزيادة الصادرات للخارج خاصة دول الاتحاد الأوروبى.
وقال عادل أنور، إنه فى ظل المنافسة العالمية، فإن الجودة العالية، بجانب السعر التنافسي، ومواكبة الموضة من الأمور المهمة للشركات لعدم فقدان عملائها فى الخارج، والحفاظ على اسم مصر والصناعة المصرية .
جدير بالذكر أن شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار من أول الشركات التى سيتم تطويرها، وإنشاء مجمع صناعى كبير فيها، ضمن خطة الحكومة لتطوير شركات القطن والغزل والنسيج والملابس بتكلفة تصل لنحو 21 مليار جنيه خلال عامين ونصف.
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