هيئة الاتصالات ترصد تأخر شركات البريد في تسليم الشحنات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رصدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال جولات تفتيشية على شركات الخدمات البريدية المرخص لها تأخيرا في تسليم الشحنات، حيث سيجري اتخاذ الإجراءات النظامية ضد هذه الشركات، والتي تتضمن غرامات مالية وتعليق الترخيص.

وتواصل هيئة الاتصالات تنفيذ جولاتها التفتيشية على شركات الخدمات البريدية في مختلف مناطق المملكة، للتأكد من مدى التزام الشركات في تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة وبما يتوافق مع تنظيمات الهيئة.

ويأتي ذلك الإجراء ضمن مهلة الـ 90 يوما الصادرة بقرار مجلس الوزراء القاضي بتولي الهيئة للاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد، للرفع بالتشريعات والتنظيمات الخاصة بقطاع البريد.

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وقالت الهيئة إنها «رصدت خلال الأيام الماضية عددا من المخالفات، بينها تأخير في تسليم الشحنات»، مضيفة أنها وجهت شركات الخدمات البريدية بتحقيق رضا العملاء والالتزام بالعقود بين العملاء والشركات، خاصة فيما يتعلق بتسليم الشحنات في وقتها المتفق عليه.

وأكدت الهيئة أنها ستتخذ جميع الإجراءات النظامية تجاه الشركات المخالفة التي قد تصل إلى تعليق تراخيص تقديم الخدمات البريدية وفرض غرامات مالية.

وأشارت الهيئة إلى أنها طرحت أخيرا مسودة «قواعد حماية حقوق المستفيد من خدمات البريد»، تماشيا مع قرار مجلس الوزراء القاضي بتولي الهيئة للاختصاصات التنظيمية والرقابية لهذا القطاع، وسعيا منها لحماية حقوق العملاء في خدمات البريد وتحسين تجربتهم، من خلال وضع القواعد المنظمة للعلاقة بين مقدم خدمات البريد والمستفيد منها، وبهدف مشاركة العموم في عملية إعداد التنظيمات ذات العلاقة، وإتاحة الفرصة للجهات ذات العلاقة والمهتمين لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم.

ودعت الهيئة المهتمين من العموم لإرسال مرئياتهم وملاحظاتهم، من خلال تقديمها عبر البريد الالكتروني أو تسليمها يدويا (نسخة ورقية وأخرى الكترونية) في مقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أو عن طريق البريد (نسخة ورقية وأخرى الكترونية) في موعد أقصاه 10 شوال 1440.