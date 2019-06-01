7 أهداف لمشروع نظام التسجيل العيني للعقار في المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طرحت الهيئة العامة للعقار مسودة مشروع نظام التسجيل العيني للعقار لاستطلاع آراء المختصين، والهادف إلى تخصيص صحيفة في السجل العقاري لكل وحدة عقارية توصف فيها الوحدة وصفا دقيقا من حيث موقعها ومساحتها وطبيعتها، وتبين فيها الحقوق التي لها والالتزامات الواردة عليها.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس إلى أنها تتطلع لتحقيق 7 أهداف من تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في المملكة، تتمثل في حفظ حقوق الملكية العقارية، وسهولة بيع وشراء العقار، والحد من النزاعات العقارية، وزيادة الثقة في القطاع العقاري ورفع كفاءته وتعزيز الاستثمار في القطاع وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي.

ومن أهم ملامح المشروع الجديد منح وثائق ملكية العقار الحجية المطلقة غير قابلة للطعن، مع سهولة تسجيل كل التطورات والتعديلات على العقار.

ودعت الهيئة المستفيدين والمهتمين بالقطاع العقاري في المملكة إلى الاطلاع على مسودة مشروع نظام التسجيل العيني للعقار لتقييمها عبر موقعها الالكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

التسجيل العيني للعقار:

يقصد بالتسجيل العيني للعقار تخصيص صحيفة في السجل العقاري لكل وحدة عقارية توصف فيها الوحدة وصفا دقيقا من حيث موقعها ومساحتها وطبيعتها، وتبين فيها الحقوق والالتزامات الواردة عليها.

مميزاته:

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وثيقة ملكية للعقار غير قابلة للطعن

تسجيل كل التطورات والتعديلات على العقار

أهدافه:

1 حفظ حقوق الملكية العقارية

2 سهولة بيع وشراء العقار

3 المساهمة في مجال التطوير العقاري

4 تنمية الاقتصاد الوطني

5 تعزيز الاستثمار

6 تقليص عدد النزاعات العقارية في المملكة

7 خطوات نظام التسجيل العيني للعقار