شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رزان مغربى عن حلم بناء العاصمة الجديدة: المصريون يقدمون لؤلؤة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الإعلامية والفنانة رزان مغربى، اليوم السبت، إن الشعب المصرى يحقق إنجازا وحلما كبيرا بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن الحلم المصرى مستمر ومستلهم من أكبر وأعرق حضارة فى العالم، حيث إن الفراعنة هم "البناؤون الأوائل" فى تاريخ الحضارة البشرية.

وأضافت رزان مغربى، أن العاصمة الإدارية الجديدة فى مصر لؤلؤة تقدمها مصر وينتظرها العالم، مشيدة بحسن تنظيم حفل أطول مائدة إفطار فى العالم، والتى تمتد بطول أكثر من 3 آلاف متر - 3 كيلومترات - وشهدت حضور ومشاركة أكثر من 7 آلاف مواطن، مقدمة الشكر لكل من ساهم فى هذا العمل، والعاملين المشاركين فى بناء العاصمة الإدارية الجديدة.

وشمل الحدث، تنظيم زيارات لأهم أحياء ومعالم العاصمة الإدارية لتعريف الحضور بأحد أضخم المشروعات العمرانية فى العالم، ثم حفل الإفطار الجماعى، وبدء فعاليات سهرة رمضانية متميزة فى قلب العاصمة الإدارية تشمل فقرات فنية لفنانين متميزين، بالإضافة إلى شاشات عملاقة لمتابعة مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا.

وتسعى العاصمة الإدارية الجديدة للخروج بالحدث بشكل متميز وفريد بحضور ومشاركة كافة شركاء نجاح العاصمة الإدارية من مطورين ومستثمرين وموردين بغرض إلقاء الضوء على العاصمة على المستوى المحلى والدولى فى ظل حضور إعلامى مكثف.













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