شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. آلاف المواطنين يشاركون بأطول مائدة إفطار بالعالم بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، توافد آلاف المواطنين لحضور أطول مائدة إفطار فى العالم، والتى تمتد بطول 3 آلاف متر - 3 كيلومترات - وبحضور ومشاركة نحو 7 آلاف مواطن.

وينشر ”الخليج 365” بالصور توافد آلاف المواطنين واستعدادات التنظيم وسط إجراءات أمنية مشددة.

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ويشمل تنظيم هذا الحدث، زيارات لأهم أحياء ومعالم العاصمة الإدارية لتعريف الحضور بأحد أضخم المشروعات العمرانية فى العالم، ثم حفل الإفطار الجماعى، وبدء فعاليات سهرة رمضانية متميزة فى قلب العاصمة الإدارية تشمل فقرات فنية لفنانين متميزين بالإضافة إلى شاشات عملاقة لمتابعة مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا.

وتسعى العاصمة الإدارية الجديدة للخروج بالحدث بشكل متميز وفريد بحضور ومشاركة كافة شركاء نجاح العاصمة الإدارية من مطورين ومستثمرين وموردين بغرض إلقاء الضوء على العاصمة على المستوى المحلى والدولى فى ظل حضور إعلامى مكثف.















