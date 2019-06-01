شكرا لقرائتكم الهند تقلل من أهمية إنهاء ترامب معاملة تجارية تفضيلية لها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعتين في 1 يونيو 2019 - اخر تحديث في 1 يونيو 2019 / 17:59

مومباي (رويترز) - أعلنت الحكومة الهندية اليوم السبت أنها ستواصل السعي لبناء علاقات اقتصادية قوية مع الولايات المتحدة، على رغم قرار الرئيس دونالد ترامب إنهاء منح الهند معاملة تجارية تفضيلية في 5 حزيران (يونيو) الجاري.



وفي رد فعل هادئ نسبياً على الإعلان الصادر عن واشنطن أمس الجمعة، أعلنت الحكومة الهندية أنها "تأسف" لأن محاولاتها لتلبية طلبات أميركية مهمة لم تلق قبولاً. وسبق أن أثار مسؤولون هنود احتمال فرض رسوم جمركية أعلى على أكثر من 20 سلعة أميركية إذا استبعد ترامب الهند من البرنامج، لكن رد فعل الحكومة لم يتطرق إلى ذلك.

وأكدت الحكومة الهندية في بيان صدر عبر وزارة التجارة: "ستتمسك الهند دائماً، مثل الولايات المتحدة وبقية الدول، بمصالحها القومية في مثل هذه الأمور".

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والهند أكبر مستفيد في العالم من برنامج نظام الأفضليات المعمم الذي يسمح باستيراد تفضيلي معفي من الرسوم لسلع من الهند تصل قيمتها إلى 5.6 بليون دولار. واعتبرت الحكومة الهندية الأمر جزءاً من علاقتها الاقتصادية الراهنة مع الولايات المتحدة، مضيفة أنها ستواصل "تعزيز العلاقات القوية مع الولايات المتحدة على المستويين الاقتصادي والشعبي".

وأضاف البيان: "نحن واثقون أن البلدين سيواصلان التعاون المكثف لتعزيز هذه العلاقات بما يخدم مصالح الجانبين". وقال مسؤول بارز في الحكومة إن الهند بذلت جهوداً لتجنب استبعادها من البرنامج في الشهور القليلة الماضية، ولكن الخطوة الأميركية كانت مفاجئة ولم تسبقها اتصالات.

وأرسل 24 من أعضاء الكونغرس الأميركي خطاباً إلى الإدارة الأميركية في 3 أيار (مايو) الماضي لحضها على عدم استبعاد الهند من برنامج نظام الأفضليات المعمم. وقال ناطق باسم حزب المؤتمر الهندي المعارض الذي مُني بهزيمة ثقيلة في الانتخابات العامة إن القرار الأميركي "له تبعات تجارية واقتصادية خطيرة" على الهند.