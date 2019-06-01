ننشر أسعار القمح والأرز والفول فى السوق المحلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، أسعار القمح والأرز والفول فى السوق المحلى، بحسب شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية. السلعة السعر نظام الشحن والتعبئة قمح 11.5 أوكرانى 4070 جنيه/للطن صب أرضه قمح 11.5 روسى 4110 جنيه/طن صب أرضه دقيق-24 5200 جنيه/طن معبأ أرضه ردة محلى 3550 جنيه/طن معبأ أرضه أرز شعير عريض 6600 جنيه/طن معبأ أرضه أرز شعير رفيع 5600 جنيه/طن معبأ أرضه أرز أبيض بلدى عريض كسر 3% 10500 جنيه/طن معبأ أرضه فول بلدى – رفيع – محصول جديد 20300 جنيه/طن معبأ أرضه فول بلدى – عريض - محصول جديد 12200 جنيه/طن معبأ أرضه فول ليتوانى 11300 جنيه/طن معبأ أرضه فول أسترالى 14700 جنيه/طن معبأ أرضه فول كندى 10500 جنيه/طن معبأ أرضه فول إنجليزى 10400 جنيه/طن Advertisements معبأ أرضه

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