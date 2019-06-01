شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 622 مليون جنيه لتطوير مدينتى هليوبوليس وهليو بارك وترفيق أراضى سكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن استثمار نحو 622 مليون جنيه العام المالى المقبل.

وقال المهندس هانى الديب، رئيس مجلس إدارة الشركة فى فعاليات الجمعية العمومية اليوم،برئاسة المهندس محمود حجازى، رئيس القابضة للتشييد والتعمير، أن الشركة قدرت استثماراتها بنشاط تعمير الأراضى وإقامة المبانى إلى نحو 622 مليون جنيه لعام 2019/2020، مقابل نحو 738 مليون جنيه فعلى عام 2017/2018.

وأضاف الديب، أنه سيتم ضخ 295 مليون جنيه استثمارات مقدرة بنشاط تعمير الاراضى لتمويل مشروعات المرافق (غاز - تليفونات – كهرباء – المتبقى من تنفيذ محطات الكهرباء )، ومرافق الأراضى المستهدفة بالبيع خلال عام الموازنة، ومشروع تغذية موزعات مدينة هليوبوليس الجديدة من محطة الكهرباء بانخفاض عن العام السابق 2017/2018 نتيجة لقرب الانتهاء من تنفيذ محطة الكهرباء ومشروع الروافع فى 10/2019.

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وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أنه سيتم ضخ مبلغ 327 مليون جنيه استثمارات مقدرة لنشاط مشروعات الإسكان مقابل فعلى بنحو 281 مليون جنيه بزيادة 46 مليون جنيه بنسبة 16% تتمثل فى 301 مليون جنيه مشروعات إسكان بمدينة هليوبوليس الجديدة، و26 مليون جنيه مشروعات إسكان بمنطقة الشيراتون الجديدة.

وبالنسبة لغرناطة لفت هانى الديب، إلى أنه جارى استلام المشروع بعد تطويره بالكامل من المقاول المنفذ وتتم حاليا دراسة عدة عروض للاستغلال الأمثل للمبنى، وبالنسبة للميريلاند، مشيرًا إلى أنه تم تأجير المنطقة المطوره إلى شركة بقيمة سنوية 6 ملايين جنيه، وبالنسبة لمستأجر المنطقة الاستثمارية تم الموافقة على جدولة المتأخرات عليه حتى 31/12/2019 وذلك لحصوله على تمويل من أحد البنوك على أن يقدم شيكات بنكيه بقيمة الأقساط المستحقة خلال فترة الجدولة.

وحول هليوبارك قال رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنه بتاريخ 16/1/2019 صدر القرار الوزارى رقم 25 لسنة 2019 واعتماد تعديل المخطط العام لمدينة هليوبارك وجارى اعداد المخططات التفصيلية تمهيدًا لبدء أعمال التطوير بالمدينة.

وبالنسبة نيو هليوبوليس وبتاريخ 16/9/2018 صدر القرار الوزارى 860 لسنة 2018 باعتماد القواعد والاشتراطات البنائية للمدينة، كما تم التعاقد مع أحد مكاتب الاستشارية لوضع التخطيط التفصيلى للأحياء المتبقية تحت التعمير، وجارى إنهاء كافة المشروعات التغذية بالمرافق ( كهرباء – مياه- صرف صحى ) خلال العام.