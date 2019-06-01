الهيئة العامة للعقار تطرح مشروع نظام التسجيل العيني للعقار في المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس -الرياض

أعلنت الهيئة العامة للعقار إطلاق مشروع نظام التسجيل العيني للعقار، الهادف إلى تخصيص صحيفة في السجل العقاري لكل وحدة عقارية توصف فيها الوحدة وصفا دقيقا، من حيث موقعها ومساحتها وطبيعتها، وتبين فيها الحقوق التي لها والالتزامات الواردة عليها.

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وتتطلع الهيئة إلى تحقيق أهداف تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في المملكة، لحفظ حقوق الملكية العقارية، وسهولة بيع وشراء العقار، والحد من النزاعات العقارية، وزيادة الثقة في القطاع العقاري ورفع كفاءته، وتعزيز الاستثمار في القطاع وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي.

ومن أهم ملامح المشروع الجديد، منح وثائق ملكية العقار الحجية المطلقة غير قابلة للطعن، مع سهولة تسجيل كل التطورات والتعديلات على العقار.

ودعت الهيئة المستفيدين والمهتمين بالقطاع العقاري في المملكة، إلى الاطلاع على مسودة مشروع نظام التسجيل العيني للعقار لتقييمها عبر موقعها الالكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.