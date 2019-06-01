شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية مصر الجديدة: الانتهاء من مرافق مدينة هليوبوليس فى سبتمبر 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس هانى الديب، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال كلمته فى فعاليات الجمعية العمومية للشركة لمناقشة موازنة العام المقبل، إن هذه الموازنة تأتى فى ظل صدور تعديل القرار الجمهورى رقم 636 لسنة 2017 بخصوص تبعية مدينة هليوبوليس لجهة ولاية أدارية وهو جهاز تنمية الشروق، وكذا الحصول على أعلى قيود ارتفاع بالمنطقة البالغ 24 مترا.

وصدور القرار الجمهورى رقم 165 لسنة 2019 بتعديل حدود القرار الجمهورى 193 لسنة 195 وإنهاء النزاعات المتعلقة بالأراضى المتعدى عليها بذلك التحديد.

وأضاف خلال الجمعية العمومية برئاسة المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير،وبحضور وكلاء الجهاز المركزى للمحاسبات ،لاعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2019-2020،إنه جارى مفاوضة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لزيادة الكثافة السكانية بالمدينة من 100 شخص فى الفدان إلى 150 شخصا فى الفدان، مما يحقق أكبر استفادة من قيمة الأرض.

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وأشار هانى الديب، إلى أن الشركة قد قامت بوضع استراتيجية لعلاج كافة المشاكل المالية والتسويقية وإعادة الهيكلة التى تعانى منها الشركة من خلال مكاتب استشاريه متخصصة، لافتا أن الشركة اتخذت بعض الاجراءات من شأنها تعظيم إيرادات الشركة ومنها :تم تحديث أسلوب التسعير بالشركة ،بما يتماشى مع أسعار السوق السائدة، وبالفعل تم التعاقد مع عدد من الشركات لتحصيل مستحقات الشركة المتأخرة لدى العملاء.

وقال الديب، إنه تم الحصول على موافقة الشركة القابضة على بيع مجموعة من الأراضى، وتم توفير التمويل اللازم لأعمال المرافق بمدينة هليوبوليس ،والتى سيتم الانتهاء منها بحد اقصى أول سبتمبر 2019.

كما تقوم الشركة حاليًا بإعداد مسابقة عالمية للتخطيط التفصيليى للأراضى بمدينة بهليوبوليس الجديدة ومدينة هليوبارك، وذلك لجلب أفكار عالمية على أعلى مستوى لتعظيم قيمة الاراضى بها وجذب المستثمرين الكبار.

وكشف هانى الديب، إنه فى إطار جهود الشركة فى تحسين الصورة الذهنية لمدينة هليوبوليس فقد قامت الشركة بمجهودات كبيرة للانتهاء من مشروعات المرافق بالمدينة خلال سبتمبر 2019، ففيما يتعلق بالمياه تم نهو تنفيذ 80% من منظومة تغذية المدينة بالمياه وجارى التنسيق لضخ المياه بالمدينة خلال شهر يوليو من هذا العام، وبالنسبة للكهرباء، تم نهو تنفيذ 90% من محطة كهرباء خاصة بالمدينة وننتظر التغذية الكهربائية من وزارة الكهرباء، وبالنسبة للصرف تم نهو تنفيذ 90% من محطة المعالجة وجارى اختبارات التشغيل، علاوة على انه جارى طرح بوابة جديدة للمدينة على طريق السويس وتنسيق الموقع العام لمدينة هليوبوليس للتنفيذ.