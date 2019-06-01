شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يغلق أدنى 25 ألف نقطة ويسجل خسائر أسبوعية وأول خسارة شهرية عام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم وعمقت خسائرها في ظل تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين من ناحية وفتح جبهة جديدة لنزاع تجاري بين الولايات المتحدة والمكسيك.



وكان الرئيس الأمريكي "دونادل ترامب" قد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 5% على واردات بلاده من المكسيك بداية من العاشر من يونيو/حزيران بفعل عدم بذلها جهودا كافية لوقف المهاجرين غير الشرعيين من التسلل إلى بلاده، وهدد أيضا بزيادة تلك الرسوم إلى 25% بحلول أكتوبر/تشرين الأول لو استمرت المشكلة.



وأضاف "ترامب" بأن هذه الرسوم الجمركية ستجبر شركات السيارات الأمريكية على العودة إلى الوطن لتضررها الأمر الذي سيضغط على اقتصاد المكسيك ويدعم الاقتصاد الأمريكي.



وأظهرت بيانات حكومية اليوم أن إنفاق المستهلكين الأمريكيين ارتفع بنسبة 0.3% خلال أبريل/نيسان كما ارتفع الدخل بنسبة 0.5% خلال نفس الشهر، بينما انخفض مؤشر ثقة المستهلك إلى 100 نقطة في مايو/أيار.

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وفي سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" بنسبة 5.5% مغلقاً عند 53.50 دولار للبرميل، وهو ادنى مستوى منذ الثاني عشر من فبراير/شباط، وسجل الخام الأمريكي خسائر أسبوعية بنسبة 8.7% في حين سجل خسائر شهرية في مايو/أيار بنسبة 16.3%، وبلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 56.6 دولار وأقل سعر عند 53.05 دولار.



وهبط أيضاً "برنت" بنسبة 3.6% مغلقاً عند 64.49 دولار للبرميل، وسجل خسائر هذا الأسبوع بنسبة 6.1% في حين سجل خسائر شهرية بنسبة 11.4%، فيما بلغ أعلى مستوى اليوم عند 66.2 دولار وأقل سعر عند 64.3 دولار.



وفي ختام تعاملات الشهر، هبط "داو جونز" بنسبة 1.4% (ما يعادل 355 نقطة) إلى 24815 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 25046 نقطة وأقل مستوى عند 24809 نقاط، وسجل المؤشر خسائر أسبوعية بنسبة 3% وخسائر شهرية بنسبة 6.7%.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 1.5% (ما يعادل 114 نقطة) إلى 7453 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 7506 نقاط وأقل مستوى عند 7448 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.5% وخسائر شهرية بنسبة 7.9%.



أما "ستاندرد أند بورز"، فقد انخفض بنسبة 1.3% (ما يعادل 37 نقطة) إلى 2752 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 2768 نقطة وأقل مستوى عند 2750 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.3% وخسائر شهرية في مايو/أيار بنسبة 6.6%.