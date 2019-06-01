شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تُنهي تداولات شهر مايو قرب أعلى مستوياتها هذا العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الريبل على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم وسط انخفاض غالبية العملات الرقمية في آخر تداولات شهر مايو/أيار.



ورغم الخسائر الحادة التي سجلتها اليوم، أفاد محللون أن سوق الأسهم الأمريكية سوف تشهد ارتفاعاً في الفترة المقبلة، وهو ما سيضغط على سوق العملات الرقمية ليقبل المستثمرون على أُصول المخاطرة.

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يأتي ذلك رغم استمرار المخاوف في الأسواق العالمية نيجة الحرب التجارية وتصاعدها بين الولايات المتحدة والصين فصلاً عن فتح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" جبهة جديدة في تلك النزاعات وإعلانه عن خطة لفرض رسوم جمركية على المكسيك.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت الريبل بحلول الساعة 20:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.43 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.44 دولار وأقل سعر عند 0.40 دولار، بينما بلغت قيمتها السوقية 43 مليار دولار.



وارتفعت "بتكوين" بنسبة 0.1% إلى 8477 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 8509.3 دولار وأقل سعر عند 7994.7 دولار، فيما بلغت قيمتها السوقية 150.4 مليار دولار.