شكرا لقرائتكم خبر عن "أمازون" تبدي اهتماماً لشراء وحدة خدمات لاسلكية للجوال في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبدت شركة "أمازون دوت كوم" اهتماما بشراء وحدة الخدمات الاسلكية للجوال المدفوعة مسبقاً "بوست موبايل" من شركتي "تي موبايل" و"سبرينت".

وذكرت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن "أمازون" تدرس تقديم عرض لشراء "بوست" التي تندرج كعلامة تجارية مدفوعة مسبقاً تحت "سبرينت"، وسوف تتيح استخدام شبكة "تي موبايل" اللاسلكية لست سنوات على الأقل.

وأطلقت "تي موبايل" و"سبرينت" اسم "نيو تي – موبايل" على الوحدة الجديدة التي ستنتج عن اندماج محتمل. Advertisements

وأكدت "أمازون" اهتمامها أيضاً بأي شبكات طيف لاسلكية، ولكن من غير الواضح بعد سبب اهتمام شركة التجارة الإلكترونية بخدمات صناعة الاتصالات.

وبدأت "أمازون" بالفعل عرض تجارب في هذا الصدد مثل توفير اتصالات بالجوال عبر منتج "إيكو كونكت"، وهي خدمة تتيح للشخص استخدام خدمة الجوال المنزلي والتواصل عبر المساعد الصوتي "أليكسا" مع الآخرين.

وأعلنت "تي موبايل" و"سبرينت" سابقاً أنهما يدرسان طرح "بوست موبايل" للبيع في إطار جهودها لتقليص أنشطتهما في وحدات الخدمات اللاسلكية مدفوعة الأجر.

وربما تصل القيمة السوقية لـ"بوست موبايل" إلى ثلاثة مليارات دولار حال بيعها لـ"أمازون"، وفقا ما ذكر خبراء في الصناعة.

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